Better TweetDeck te permite 'editar' tuits, aunque primero tendrá que borrarlos

TweetDeck es uno de los clientes de Twitter favoritos cuando hablamos de mejorar la experiencia desde escritorio. La red social lo sabía y por eso lo hizo suyo en 2011, convirtiendo en oficial la que entonces era la mejor aplicación que existía. Pero puede ser todavía mejor gracias a una extensión, Better TweetDeck, que desde hace unas semanas está dando que hablar gracias a una llamativa nueva característica que no es tal y como te la imaginas: la edición de tuits.

Fue la versión 3.4.7, la última con más novedades, la que incorporó esta opción anunciándola así en el registro de cambios: "Puede habilitar un elemento 'Editar' en el menú de tuits". Sin embargo, nótese la cursiva que hemos empleado nosotros, las comillas que encierran la palabra en el changelog y la aclaración que añadían entre paréntesis: "Consulte las configuraciones para los detalles".

Omg there is an "edit" button on @TweetDeck!



It essentially deletes the tweet, copy and pastes it to the "New Tweet" tab for you to edit! 😱 pic.twitter.com/zsnle2XIxU — Vishhal B (@vbhatt08) 20 de noviembre de 2017

No, Better TweetDeck no ha hecho realidad la mayor demanda: poder editar tuits

¿Quizás Better TweetDeck estaba explotando esta deseada característica desde algún experimento de Twitter, como hicieron varias extensiones con los 280 caracteres? ¿Era Twitter implementando la solicitada función como pensaron algunos usuarios? Nada de eso, para desgracia nuestra.

Como fueron descubriendo durante estos últimos días los usuarios que encontraron la opción en TweetDeck, este botón no permite editar los tuits. Lo que hace es copiar el contenido de esa publicación, borrarla y trasladar el texto a la caja de nuevo tuit, para arreglar lo escrito y poder volverlo a publicar. El tuit original, por tanto, desparece. Y con él, los posible retuits, me gustas y la relación con las respuestas recibidas. "¡No puedes usar esto para editar tuits sin borrarlos!", aclaran los responsables de la extensión para Chrome, Firefox y Opera.

Tendremos que continuar esperando a que Twitter decida implementar una de las opciones más demandadas por los usuarios.

