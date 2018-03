Boicot a Facebook: #DeleteFacebook gana adeptos tras el robo de datos de 50 millones de usuarios

El escándalo Cambridge Analytica está haciendo mucho daño a Facebook. La red social reconoció que en 2015 supieron que esta consultora había conseguido los datos de 50 millones de usuarios y en ningún momento avisaron de lo ocurrido.

Desde que se conoció esta información, cada vez son más usuarios los que se están uniendo al movimiento #DeleteFacebook en Twitter, anunciando que borrarán sus cuentas como motivo de protesta.

A continuación podemos ver algunos ejemplos de tuits que están apareciendo bajo el hashtag #DeleteFacebook:

#DeleteFacebook la verdad os hará libres pic.twitter.com/3ltqalaauq — Manuel Venegas (@Mvenegas86) 20 de marzo de 2018

Tengo que admitir que lo he pensado #DeleteFacebook — Adrián García (@adriangs) 19 de marzo de 2018

Cada vez que a Facebook le pasa algo malo me alegro.



Que se fundan#DeleteFacebook



(Y ya que reposteo esto, Twitter todavía no deja editar. Que se fundan ellos también) — Juan Martínez (@mratmartinez) 19 de marzo de 2018

Apoyamos el #DeleteFacebook ya lo hicimos 👍 — Prior Lex (@lex_prior) 20 de marzo de 2018

De todos modos, algunas personas reconocen que no es una decisión tan sencilla. Aunque no estén de acuerdo con lo ocurrido, Facebook se ha convertido en una parte importante de sus vidas, ayudándoles a estar en contacto con sus seres queridos:

"Delete your Facebook" is easy to say. But for some people that means cutting ourselves off from regular and easy access to family members, friends, and loved ones that live on the other side of the planet. There has to be an alternative to just eliminating that connection. — Erin Biba (@erinbiba) 18 de marzo de 2018

If you want to delete Facebook, go ahead. Just know that's a privilege.

For much of the world, Facebook is the internet and only way to connect to family/friend/business. That's why its important to have a real discussion re Facebook's security/privacy issues. — Sheera Frenkel (@sheeraf) 18 de marzo de 2018

Caídas en la bolsa y reuniones internas

Precisamente, ayer Facebook tuvo el peor día en Wall Street de los últimos cuatro años. Las acciones de la empresa cayeron en más de un 6,7% y los principales índices cayeron más del 1%.

Ayer las acciones cayeron en más de un 6,7%.

Además, su caída "contagió" a otras grandes empresas del sector: Alphabet cayó en un 3,03%, Amazon un 1,70%, Netflix un 1,56%, Twitter un 1,60% y Snapchat un 3,47%.

The Verge ha conseguido acceso a un calendario interno de la compañía y se han encontrado que dentro de unas horas hay marcada una reunión con todos los empleados para hablar del escándalo de Cambridge Analytica.

En Genbeta | Cómo borrar tu cuenta de Facebook por completo y para siempre

Imagen destacada | Nate Miller