Un bug de Twitter para Android ha estado desactivando la protección de algunas cuentas

En un comunicado emitido en su Centro de Ayuda, Twitter ha informado de que ha encontrado un problema en Twitter para Android, su cliente oficial. Entre el período que va desde el 3 de noviembre de 2014 hasta el 14 de enero de 2019 (poco más de cuatro años), la aplicación ha deshabilitado la opción "Protege tus Tweets" de la cuenta de algunos usuarios, siempre que se hubieran realizado en ella ciertos cambios.

Entre estas modificaciones que habrían producido que la opción se desactivara y los tuits se mostraran de forma abierta a cualquier usuario estaba la de cambiar la cuenta de correo electrónico asociada a la cuenta. Según la compañía, los usuarios que utilizaran la aplicación de iOS o el cliente web no están afectados. Dado que no se menciona a otros servicios oficiales como Tweetdeck, hemos de creer que el problema afectó solo al cliente de la plataforma de Google.

Twitter ha informado a los usuarios afectados, pero el daño ya está hecho

La opción afectada. Puedes comprobar si está habilitada o no en "Configuración y privacidad -> Privacidad y seguridad", tanto en la web como en apps móviles.

En el comunicado, Twitter afirma que ya ha informado a los usuarios que saben que han sufrido este problema en relación a la privacidad de sus tuits, pero reconocen que no ha sido a todos, porque "no pueden confirmar cada cuenta que ha podido ser impactada". Es justo por ello por lo que emiten la noticia en el Centro de Ayuda.

La compañía "siente lo ocurrido y está llevando a cabo un análisis que impida que esto vuelva a ocurrir". Como siempre con software y los servicios, se trata de un problema que puede ocurrir. Lo grave es que se suceda en el tiempo durante más de cuatro años, y a nivel de empresa no se sea consciente de ello. Es cierto que no se han expuesto mensajes privados, o informes de qué cuentas ha reportado cada usuario, pero la opción de "Protege tus Tweets" es de las más relevantes de la plataforma y no puede ser tan débil.

Incluso aunque fuera temporalmente, no contar con la protección de mensajes es un hándicap grande para muchas cuentas, pues se desvelan todos sus mensajes y se pierde el control sobre ellos

Se trata de un problema importante por el historial de acoso con el que cuenta la plataforma. No sólo es una opción que utilizan los usuarios por contar con más privacidad, sino con mayor protección, pues activándola no se pueden hacer retuits a tus publicaciones ni seguirte sin que tú lo autorices.

Twitter no lo menciona, pero es probable que quien sufriera el problema en su cuenta percibiera lo que estaba ocurriendo, porque el comportamiento de la red social cambia completamente si se tiene la opción de protección activa o no.