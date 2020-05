Couchsurfing se ha quedado sin ingresos y solicita un pago a sus usuarios para iniciar sesión: "No tenemos otra opción"

Los responsables de Couchsurfing son claros: "todo esto estará en peligro". La crisis económica derivada de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus está impactando de forma gravísima en las finanzas de muchas empresas.

En el caso de Couchsurfing, una plataforma global que conecta gratuitamente a personas viajeras con otras dispuestas a alojarlos en sus casas, el impacto ha sido tal que están pidiendo un pago a sus usuarios al momento de iniciar sesión. No se puede evitar, no se puede acceder a la cuenta ni para consultar su estado.

Couchsurfing asegura que sus fuentes de financiación se han agotado, han llevado a cabo severos ajustes de gasto y, aún así, necesitan que sus usuarios aporten inmediatamente

Lo que los usuarios de Couchsurfing se encuentran al iniciar sesión es una pantalla con el siguiente mensaje destacado: "Debido al impacto del COVID-19, necesitamos tu ayuda inmediata para ayuda a Couchsurfing a sobrevivir".

A continuación, se ofrecen dos modalidades de suscripción que evidencian que la plataforma se ha vuelto de pago de un día para otro. Existe la posibilidad de contribuir mensualmente con 2,39 euros, impuestos y tasas incluidos, o hacerlo anualmente con un ahorro del 50 %, pagando entonces 14,29 euros. Los métodos de pago son la tarjeta de crédito o PayPal.

"Todos los que somos miembros de Couchsurfing creemos en algo más grande que el dinero, las posesiones y la posición social. La comunidad de Couchsurfing ha tardado más de 14 años en reunirse. Sin tu ayuda inmediata, esta comunidad se perderá para siempre", añaden esta landing page. Sin opción de decidir pagar más tarde y, al menos, consultar el perfil propio o la actividad llevada a cabo en la plataforma hasta el momento.

Couchsurfing, que amplía las razones de esta petición en su blog, asegura que sus fuentes de financiación se han agotado y han tenido que despedir a personal, recortar salarios, rescindir o renegocias contratos, renunciado a su oficina y solicitar ayuda al Gobierno de Estados Unidos.

Aunque todos estos ajustes, y la petición de ayuda, no serán suficientes y "pronto no podremos cumplir con nuestras obligaciones financieras". Por eso han tomado la petición de solicitar contribuciones a los miembros de la comunidad, desde el pasado 14 de mayo, para contribuir a la supervivencia. "Esta contribución de los miembros es necesaria para acceder al sitio web de Couchsurfing y a las aplicaciones móviles", explican. Sin pagar, es imposible acceder. "Esta decisión ha sido nuestro último recurso y no se ha tomado a la ligera".

Actualmente, más del 96 % de la comunidad de Couchsurfing no hace ningún tipo de aporte económico. "Porque no lo hemos solicitado", agregan.

Más allá de la posibilidad de acceder a la plataforma si se satisface la contribución solicitada, desde la plataforma aseguran que estos pagos conllevarán mejoras en el servicio. Permitirá a aquellos en países “no bancarizados” y en desarrollo mantener su acceso gratuito a la comunidad de Couchsurfing, eliminar todos los límites en los mensajes y en las Couch Requests, eliminar la publicidad de terceros del sitio web y las aplicaciones móviles, reducir el precio de la verificación y la continuación en el desarrollo de la web y las aplicaciones móviles.

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con Couchsurfing para tratar de ampliar los detalles sobre esta situación.