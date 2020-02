La cuenta meme del coronavirus en Twitter explota con más de 275.000 seguidores en apenas un par de días

La comunidad de Twitter es bastante dada al humor en prácticamente tipo de situaciones, no es ninguna novedad, y con el brote de enfermedad por coronavirus, COVID-19, lo ha demostrado una vez más. No han faltado memes de lo más variopintos y, cómo no, los perfiles que personifican al virus.

"Voy a contagiar hasta al perro", decía la humorística cuenta @CoronaVid19 en su primer tuit. Desde ese mensaje, retuiteado por poco más de centenar y medio de usuarios, la cuenta ha crecido de forma vertiginosa hasta acumumlar más de 275.000 seguidores en el momento de publicar este artículo.

"Voy a contagiar hasta al perro", fue el primer tuit de la cuenta meme del coronavirus

Cuentas virales (valga la redundancia)

La cuenta del coronavirus fue creada en Twitter este pasado mes de enero, sin prácticamente haber transcurrido un mes desde que fuese notificada por primera vez el brote de enfermedad por coronavirus, aunque no fue hasta el pasado lunes cuando empezó a publicar contenido cargado de humor negro.

"El ébola me come los huevos", "dónde están los antivacunas, que yo los vea", "estoy de erasmus", "soy viral" o "los que confiais en la homeopatía podéis estar tranquilos" son algunos de los tuits que ha ido publicado a lo largo de las últimas horas, siendo reproducidos por terceros cientos e incluso miles de veces.

@CoronaVid19: "Los que confiais en la homeopatía podéis estar tranquilos"

Al calor de este particular fenómeno viral, cuentas sobre enfermedades creadas en el pasado están consiguiendo también cierta relevancia. Es el caso de @Gripe_Comun, dedicada a la influenza estacional, que ha interactuado con el perfil dedicado al coronavirus con evidente éxito. "No vas a durar ni un puto invierno, payaso", decía un tuit que acumula más de 16.000 retuits y 63.000 me gustas. La cuenta suma más de 62.000 seguidores.