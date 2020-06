Crece la oposición contra Zuckerberg: después de la protesta, dos empleados abandonan y critican a la compañía públicamente

En los últimos días, Facebook ha recibido muchas críticas (incluso de sus propios empleados) tras anunciar que no tomarían acciones sobre las publicaciones polémicas y provocadoras de Donald Trump.

Es una actitud muy diferente a la que ha tomado Twitter, una plataforma que empezó a etiquetar algunos de sus tweets como "potencialmente engañosos".

"Estoy feliz de no seguir apoyando políticas con las que estoy en total desacuerdo"

Además del parón virtual que comentamos ayer, dos empleados de Facebook han decidido renunciar a sus puestos, y han aprovechado este momento para arremeter contra la deriva que está tomando la compañía.

Timothy J. Aveni es un ingeniero de software que llevaba un año trabajando para Facebook. Publicó una carta de renuncia que se hizo viral en LinkedIn, con más de 39.000 reacciones. "Renuncio a mi trabajo en Facebook".

"Mark siempre nos dijo que en los discursos que llaman a la violencia, marcaría la línea. Nos mostró el viernes que eso era una mentira. Facebook seguirá moviendo los postes de la meta cada vez que Trump se intensifique, encontrando excusa tras excusa para no actuar en una retórica cada vez más peligrosa. Desde el viernes, he pasado mucho tiempo tratando de entender y procesar la decisión de no eliminar el post racista y violento que Trump hizo el jueves por la noche, pero Facebook, cómplice de la propagación del odio armado, está en el lado equivocado de la historia".

Este ingeniero de Facebook se refiere a una de las publicaciones más polémicas de Trump en los últimos días, en la que cita una frase que pronunció el policía Walter Headley en 1967: "cuando empiezan los saqueos, empiezan los disparos".

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Aveni no es el único caso. Owen Anderson, que fue gerente de ingeniería en Facebook durante dos años, el lunes publicó un tweet en el que declara que "a partir de hoy, ya no soy empleado de Facebook".

To be clear, this was in the works for a while. But after last week, I am happy to no long support policies and values I vehemently disagree with. — Owen Anderson (@OwenResistor) June 1, 2020

Como vemos, en un segundo tweet, Anderson aclara que, "aunque esto estaba en marcha desde hace tiempo, después de lo ocurrido la semana pasada está feliz de no seguir apoyando políticas y valores con los que está en total desacuerdo".

Facebook no quiere erigirse como "árbitro" de Internet

Recordamos que Zuckerberg ha decidido mantener la polémica publicación de Trump en Facebook, y en su perfil compartió un comunicado en el que alegó que "aunque no está de acuerdo con la forma en que el Presidente habló sobre esto, cree que la gente debería ser capaz de verlo por sí misma".

"En última instancia, la responsabilidad de los que están en posiciones de poder sólo puede suceder cuando su discurso es examinado a la luz del día".

Hace unas horas, tras la protesta de una parte de sus trabajadores, Zuckerberg mantuvo una reunión virtual con ellos. El CEO de la compañía volvió a defender esta postura, afirmando que su red social no debe erigirse como "árbitro" de Internet.