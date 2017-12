Después de toda la polémica, preferimos tuits más largos de 140 caracteres según un estudio

SocialFlow, una plataforma de optimización de redes sociales para empresas, ha llevado a cabo un temprano estudio sobre la incidencia del nuevo límite de caracteres en Twitter determinando que preferimos los tuits de entre 141 y 280 caracteres. Las quejas y el drama desatado cuando la característica llegó a todos los usuarios no se ha traducido en malos resultados.

Cuando la nueva longitud fue habilitada para determinados perfiles, Twitter explicó que una investigación les había revelado que algunos usuarios que emplean el inglés sentían cierta frustración al no poder expresar ideas completas en un único tuit. Según sus datos, el 9% de los tuits en inglés y el 5,3% de los tuits en español alcanzaba el límite de 140 caracteres.

Los tuits con más de 140 caracteres se retuitean el doble

Las cifras del estudio, difundidas por BuzzFeed, indican que el análisis de 30.000 tuits publicados entre el miércoles 29 de noviembre y el miércoles 6 de diciembre "determinó que, de promedio, los tuits de más de 140 caracteres se están retuiteando 26,52 veces en comparación con las 13,71 veces que, también de promedio, se retuitean los tuits de 140 caracteres o menos".

En cuanto a me gustas, también se ha encontrado un incremento. Concretamente, se vio que los tuits más largos reciben, de promedio, 50,28 me gustas en comparación con los 29,96 me gustas que reciben de promedio los mensajes que tienen 140 caracteres o menos. El único dato que no se incrementa de forma significativa es el de los clics, el promedio es de 94,46 entre 0 y 140 caracteres y de 93,71 entre 141 y 280.

Estos datos confirman lo que Aliza Rosen, responsable de producto de Twitter, explicó cuando la implementación del nuevo límite se llevó a los idiomas en los que la limitación era, según la compañía, ese problema al que aludíamos antes.

Además de tuitear más, las personas que tenían más espacio para tuitear recibieron más interacciones (me gusta, retuits, menciones), obtuvieron más seguidores y pasaron más tiempo en Twitter. Las personas que han participado en el experimento nos han comentado que un límite mayor de caracteres les ha hecho sentirse más satisfechos con la forma en la que se expresan en Twitter, con su capacidad para encontrar buenos contenidos y, con Twitter en general.

A falta de más datos, informes como este refuerzan las razones que se dieron originalmente. El cambio parece ser que ha provocado mayores cuotas de interacción y eso puede redundar en un mayor uso de Twitter y una mayor recurrencia de los usuarios, una de las circunstancias necesarias para asegurar el futuro de la plataforma.

