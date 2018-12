El día en que Youtube se convirtió en Cabronazi: resubió un vídeo sin acreditar y enlazar a su autora

Una de las cosas más buenas que ha traído Internet al ocio y al entretenimiento es la democratización de los contenidos de pequeños creadores que con el tiempo, y pese a las muchas trabas que existen, pueden crecer y ser conocidos por su trabajo.

Sin embargo, también ha proliferado en la red una práctica que fuera de ella ya tenía mucha historia: vender como propio el trabajo de otros autores, o compartir sus contenidos sin mencionar que la autoría no es tuya, y por supuesto, sin dar ningún tipo de crédito o enlazar al original. Es algo por lo que usuarios de Twitter y páginas de Facebook como Cabronazi se han hecho extremadamente conocidas.

Lo peor es que incluso quien debería proteger la propiedad de los derechos, como por ejemplo YouTube, también incurra en esas prácticas. Y eso ocurrió el día de Navidad, 25 de diciembre, cuando la cuenta oficial del servicio en Twitter, @YouTube, según recoge The Verge, compartió un vídeo de dominó en cadena como si fuera una producción propia y no Lily Hevesh, una youtuber dedicada al arte con dominós. En el tuit original (que sigue vivo) no había ni mención ni enlace.

That moment when everything falls into place. Merry Christmas! pic.twitter.com/g43Ph7RMUd — YouTube (@YouTube) 25 de diciembre de 2018

Lo más grave, sin embargo, es que YouTube ha eliminado del material subido la introducción que la autora introduce en sus canales para dar identidad en sus vídeos, por lo que en ningún caso puede alegarse que haya sido una acción realizada sin premeditación.

YouTube intenta enmendar el error (pero no borra el tuit original)

Lily Heves, la autora, tuiteó como respuesta al vídeo, y declaró lo siguiente:

Muy alegre de ver que mi vídeo de dominó navideño está teniendo un buen uso. Sin embargo, estoy un poco decepcionada de que YouTube haya tomado mi vídeo, y lo haya resubido sin dar absolutamente ningún crédito. La gente se apropia de mis contenidos cada día, y honestamente, entristece ver que esto pasa con la propia YouTube.

Para la autora, según cuenta en otro tuit, resulta chocante que los creadores de Content ID, que en principio está enfocado a proteger los derechos de la propiedad intelectual en la plataforma de vídeo, no sean coherentes y apliquen buenos principios fuera (aunque se trate de Twitter).

Tras ello, YouTube ha reconocido que olvidaron dar crédito por el vídeo a Hevesh, y ha compartido su canal de dominó en cadena. No suena, sin embargo, muy convicente la explicación, pues como decíamos, el vídeo subido a Twitter estaba modificado.