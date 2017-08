El "héroe" que emitió el nuevo episodio de Juego de Tronos gana miles de seguidores en pocas horas

HBO van de mal en peor. Llevamos varias semanas hablando de un importante hackeo y la filtración de información muy importante: guiones, episodios, datos del personal, etc.

Hace unas horas, HBO España emitía por error el nuevo episodio de 'Juego de Tronos' (el sexto de la séptima temporada: “La muerte es el enemigo”). Tras gastar millones de dólares en cada capítulo, parece que no se preocupan demasiado en protegerlos

Captura del sexto capítulo en HBO España (fuente: Freefolk en Reddit

Cuando ocurren este tipo de cosas, muchos usuarios aprovechan para filtrar cuanto antes el capítulo a Internet. Hay muchas formas de hacerlo, y hoy vamos a poner un ejemplo muy interesante.

Emitiendo el episodio en directo por Instagram

Es el caso del usuario de Instagram @afaga23. Él utilizó Instagram Stories para comenzar un directo y emitir el capítulo. En las redes sociales comenzaron a compartir su cuenta, y algunos ya lo calificaban de "héroe":

HBO acabó notificando a Instagram y cortaron la emisión, pero una vez más se demuestra que las herramientas que utilizamos todos los días para contar nuestra vida, cada vez sirven más para emitir contenido exclusivo (seguro que en el combate entre Mayweather y Mcgregor veremos algo muy parecido).

Como vemos, lo más impresionante es que en muy pocas horas ha conseguido que su perfil de Instagram crezca considerablemente. De los 223 seguidores que tenía, actualmente ya suma casi 12.000. Obviamente, en los comentarios todos le piden que haga el favor de pasarles el episodio.

De todos modos, una búsqueda en Google será suficiente para encontrarlo, y actualmente ya se encuentra expandiéndose por Internet. Lo que también queda demostrado, es que si queremos filtrar un episodio a Internet, un directo no sea la mejor opción.

HBO, o la plataforma que estemos utilizando para emitirlo, seguramente se darán cuenta de esto y nos acabarían cerrando el stream. De hecho, las cosas y podrían llegar a complicarse un poco más y podrían llegar a cerrarte la cuenta o denunciarte.

No olvidemos que estamos difundiendo un contenido con copyright sin autorización, en este caso, de HBO. De todos modos, creo que lo que más le urge a HBO es preocuparse más de mejorar su plataforma y proteger correctamente el contenido que tanto les cuesta crear.

