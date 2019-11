Enviar tuits solo a algunos amigos, no permitir retuits o menciones, y otras funciones que quieren añadir a Twitter para el 2020

Dantley Davis, el vicepresidente de diseño e investigación de Twitter acaba de compartir justamente a través de la red social, la lista de funciones que más le emociona ver llegar a Twitter en año próximo.

Davis tiene una media docena de características interesantes que podrían mejorar bastante la experiencia en la red social si llegarán a hacerse realidad. Aunque ninguna es la tan deseada función de editar tuits con la que tantos sueñan.

@Dantley cree que estas funciones ayudarían a darle más control a los usuarios y a crear un ambiente más saludable en Twitter reduciendo el abuso. Teniendo en cuenta que ese es uno de los principales problemas de la red social, es bueno saber que alguien dentro de la empresa tiene algunas ideas interesantes para combatirlo en la práctica.

Features that I’m looking forward to in 2020.



- Remove me from this conversation

- Don’t allow RT of this tweet

- Don’t allow people to @mention me without my permission

- Remove this @mention from this conversation

- Tweet this only to: hashtag, interest, or these friends