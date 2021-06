Este servicio te permite eliminar automáticamente tus tuits antiguos (excepto aquellos que quieras conservar en tu Twitter)

Semiphemeral es el nombre de un servicio que busca proteger la privacidad de los usuarios de Twitter a través del borrado automático de sus tuits. No los que has escrito hoy o ayer, sino los que publicaste hace años y quizás, hoy en día, no lanzarías a la red así como así.

La intención de este servicio es facilitar la tarea de los usuarios más veteranos de Twitter de mantener controlado su pasado. Más de una vez hemos visto cómo tuits del pasado se han vuelto en contra de sus autores, por posiciones descontextualizadas, desafortunadas o directamente censurables que pasaron desapercibidas años atrás y que hoy en día no. Eso es lo que pretende solucionar, aunque sin hacer un borrón y cuenta nueva total.

No solo nos permite borrar tuits antiguos, sino también deshacer retuits, quitar 'me gustas' y eliminar mensajes directos

Un vistazo a… Cómo mejorar la SEGURIDAD EN INTERNET: VPN, DNS y páginas con HTTPS

Semiphemeral, así funciona

Página de configuración de Semiphemeral.

Semiphemeral nos permite, por ejemplo, mantener en nuestro perfil solamente los tuits que hemos publicado en los últimos 30 días. Pasa un mes desde que han sido publicados y los mensajes desaparecen. Sencillo, ¿verdad? Pero hay más.

Porque como decíamos, este servicio permite hacer excepciones y podemos indicarlo, por poner un ejemplo, que nos conserve aquellos tuits que tengan al menos 10 retuits o 20 me gustas. Incluso podemos indicarle que no borre aquellos tuits que se encuentran dentro de un hilo con publicaciones que cumplen estos criterios, para no perder cadenas enteras.

No obstante, y si no nos importa invertir algo más de tiempo en la operación, Semiphemeral también nos brinda la posibilidad de repasar nuestro historial tuit a tuis salvando del borrado a publicaciones concretas. Es más laborioso, como decíamos, pero nos permitirá conservar tuits especiales por el motivo que sea.

Podemos seleccionar manualmente los tuits que no queremos que se borren o establecer determinados criterios para que Semiphemeral haga la criba

Por último, cabe destacar que esta web va más allá de los tuits y también nos permite deshacer retuits y quitar me gustas cuando pasen un determinado número de días, además de borrar automáticamente nuestros antiguos mensajes directos.

Semiphemeral también tiene una versión de código abierto autoalojada, para usuarios avanzados que quieren un control total, y su uso es gratuito, sin registro más allá de la necesidad de dar permisos sobre tu cuenta de Twitter. Solamente hay que tener en cuenta que este servicio se considera antifascista y ha implementado un sistema para evitar que personas seguidoras de cuentas pertenecientes a "racistas, misóginos, antisemitas, homófobos, neonazis y otros fascistas" lo usen.