Esta extensión muestra los 'me gusta' y comentarios ocultos en Instagram

A mediados de noviembre, tras muchos avisos, Instagram finalmente comenzó a ocultar los 'me gusta' de las publicaciones. De esta manera, buscan "quitar presión a los usuarios" y que pueden compartir contenido sin estar muy preocupados por la cantidad de interacciones.

Si, por algún motivo, tu necesitas poder ver la cantidad de likes y comentarios que tienen las publicaciones de otros, quizás te interese instalar esta extensión (bautizada como 'The Return of the Likes') para Google Chrome creada por Socialinsider.

Likes y comentarios a la vista

Andrei Serbanoiu, cofundador de SocialInsider, asegura que esta herramienta "nos ayudará a entender qué prefieren las audiencias y ofrece mucha información sobre címo ajustar su estrategia de contenido".

"Las marcas deben ser conscientes de lo que hace la competencia, para asegurarse de no quedarse atrás".

Como bien indica Serbanoiu, esta extensión puede ser muy útil sobre todo para empresas: si están pensando en invertir en publicidad en una determinada cuenta y quieren saber qué popularidad suelen tener sus publicaciones o ver qué cantidad de interacciones tiene "tu competencia".

Esta herramienta se creó, principalmente, para los profesionales que trabajan con redes sociales.

Obviamente, al ser una extensión para Chrome, tendremos que utilizar la versión web de Instagram (sería muy útil que existiese algo así en móviles). Recordamos que Instagram comenzó este experimento en el mes de abril en Canadá.

En julio añadieron seis países más y el mes pasado comenzaron a expandirlo en Estados Unidos. Así que será buena idea tener esta extensión a mano a medida que este experimento siga expandiéndose a más lugares del planeta.