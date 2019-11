Instagram comienza a ocultar los 'likes' a usuarios de todo el mundo

Instagram lleva avisando desde hace meses que está pensando en ocultar los 'me gusta', un experimento con el que dicen que buscan "quitar presión a los usuarios".

En un primer momento, decidieron probar este cambio en un número reducido de países (Canadá, Italia, Irlanda, Brasil, Japón, Australia, y Nueva Zelanda), pero hace unas horas conocíamos que han comenzado a ocultar los 'likes' de usuarios de todo el mundo.

Un cambio pensado "especialmente para los jóvenes"

Mediante un tweet en la cuenta oficial de Instagram, la compañía anunció que comenzaban a probar el "recuento privado de likes" en todos los países del mundo. "Si tu eres parte de la prueba no verás el número de likes o reproducciones a no ser que sean tus publicaciones".

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2 — Instagram (@instagram) November 14, 2019

Como se puede comprobar en la captura inferior, si tu eres uno de los usuarios que forman parte de este test recibirás una notificación en la que te informan que a partir de ahora sólo verás los likes de tus publicaciones.

Si este cambio llega a implantarse de manera oficial para todos los usuarios, eso significaría que a partir de ahora las marcas o las agencias de marketing tendrán que fiarse de las capturas de pantalla que les pasen los influencers con los que quieren hacer una campaña.

Adam Mosseri, CEO de Instagram, también publicó un tweet para anunciar que las pruebas comenzaban a nivel mundial. Aseguró que la compañía "espera entender mejor cómo esta idea cambia la manera en la que la gente se siente al utilizar nuestra plataforma, especialmente los jóvenes".

Tendremos que esperar a ver cómo es recibido este cambio por parte de los usuarios, y si finalmente llegará de manera oficial a todas las cuentas. Parece que ese día está cada vez más cerca, ya que las pruebas siguen expandiéndose y la compañía sigue empujando esta funcionalidad.