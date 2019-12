Un mundo sin likes: esta extensión para Chrome y Firefox esconde los 'me gusta' de todas las redes sociales importantes

Instagram comenzó a hacerlo hace poco, la red social propiedad de Facebook decidió que probarían a ocultar los 'me gusta' de las fotos para "quitarle presión a los usuarios", o eso dicen. Es un tema polémico, nos hemos acostumbrado tanto a esos indicadores que un mundo sin ellos suena extraño.

Por un lado están los influencers y las cuentas que tienen un negocio que depende bastante de medir la cantidad de likes que reciben, y por el otro lado están quienes lo ven como algo positivo para disminuir la presión social que generan las redes sociales, o incluso para generar una "experiencia más auténtica". Eso último es lo que piensa el creador de esta extensión.

Hide Likes Everywhere es una extensión para Chrome y Firefox que esconde los 'me gusta' en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y hasta los votos en Reddit. Fue creada por un desarrollador que se hace llamar DK Human, que dice que su objetivo es esconder los likes y otras métricas de vanidad para obtener una "experiencia online más auténtica".

Cuando instalas la extensión aparece un nuevo botón en tu navegador desde el que puedes activar o desactivar los 'me gusta' y demás métricas en cualquier red social soportada y en cualquier momento.

En YouTube puedes esconder el número de visualizaciones además de los likes y los suscriptores, en Facebook puedes esconder comentarios y veces compartido, en Twitter los seguidores y el número de retuits, etc.

DK tiene varias cosas que decir al respecto:

El número de likes, seguidores, comentarios, etc. de una persona tiene una fuerte influencia en cómo los percibimos. ¿Muchos' me gusta'? Oh, deben ser personas importantes, exitosas y geniales. ¿A pocos les gusta? Tal vez no tanto. Terminamos evaluando a las personas en base a su popularidad más que por su sustancia.

Como resultado, nos volvemos sensibles a estas métricas cuando nos expresamos en línea. Compartir en redes sociales nos anima a preocuparnos demasiado por lo que piensan los demás.