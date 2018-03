Facebook admite que fue un error preguntar a los usuarios si permitirían que "un hombre pida fotos sexuales a una niña de 14 años"

Facebook ha admitido que fue un error preguntar a sus usuarios a través de una encuesta si permitirían que un hombre adulto le pidiese fotos sexuales a una niña de 14 años a través de mensaje privado en la red social.

Fue ayer, domingo, cuando al usuario Jonathan Haynes se le ofreció contestar una encuesta que se estaba realizando a "pequeños grupos de persona" para conocer su opinión. El usuario recibió el aviso en su aplicación móvil de Facebook y accedió a contestarla. Apareció la primera pregunta.

Hay una amplia gama de temas y comportamientos que aparecen en Facebook. Al pensar en un mundo ideal en el que podrías establecer las políticas de Facebook, cómo tratarías lo siguiente: un mensaje privado en el que un hombre adulto le pide a una niña de 14 años fotos sexuales.

And asked this … and I’m like, er wait it making it secret the best Facebook can offer here? Not, y’know, calling the police? pic.twitter.com/t2UZuKalfk — Jonathan Haynes (@JonathanHaynes) 4 de marzo de 2018

Para semejante cuestión, Facebook ofrecía cuatro posibles respuestas: "Este contenido debería estar permitido en Facebook, y no me importaría verlo", "Este contenido debería estar permitido en Facebook, pero no quiero verlo", "Este contenido no debería permitirse en Facbeook, y nadie debería poder verlo" y "No tengo preferencia en este tema".

Tras contestar, se le hizo una segunda pregunta siguiendo la situación anterior en la que se le interpelaba sobre quién debería decidir las reglas en torno a si un hombre adulto se le debe permitir o no que pida fotos sexuales a una niña de 14 años. En este caso, la red social dirigida por Mark Zuckerberg presenta cinco posibles respuestas: "Facebook decide las reglas por sí solo", "Facebook decide las reglas con el asesoramiento de expertos externos", "Expertos externos deciden las reglas e informan a Facebook", "Los usuarios de Facebook deciden las reglas votando y le dicen a Facebook" o "No tengo preferencia".

"Eso fue un error"

La encuesta continuaba, según explican en The Guardian, medio en el que trabaja el usuario que difundió la encuesta, con preguntas similares sobre el contenido que hace apología del extremismos, pidiendo también a los usuarios que valoraran la importancia de que las políticas de Facebook se desarrollen "de forma transparente, fueran justas, tuvieran en cuenta las diferentes normas culturales y lograran "el resultado correcto".

"Hemos prohibido la captación de niños en Facebook desde nuestros primeros días; no tenemos ninguna intención de cambiar esto"

El vicepresidente de producto de Facebook, Guy Rosen, se dirigió directamente a Jonathan Haynes a través de Twitter asegurando que fue un error: "Hacemos encuestas para entender cómo piensa la comunidad acerca de cómo establecemos las políticas. Pero este tipo de actividad es y siempre será totalmente inaceptable en Facebook. Trabajamos regularmente con las autoridades si se nos indica. No debería haber sido parte de esta encuesta. Eso fue un error".

En un comunicado de la compañía difundido por varios medios, añaden que entienden que esta encuesta se refiere a contenido ofensivo que ya está prohibido en Facebook "y que no tenemos ninguna intención de permitirlo", por lo que han detenido la encuesta. "Hemos prohibido la captación de niños en Facebook desde nuestros primeros días; no tenemos ninguna intención de cambiar esto y trabajamos regularmente con la policía para asegurarnos de que cualquiera que actúe de esta manera sea llevado ante la justicia", concluye la declaración.

