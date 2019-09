Facebook cierra varias páginas de propaganda favorable a Donald Trump tras descubrirse su origen ucraniano

Facebook ha comunicado este martes que ha cerrado diversas páginas abiertas en su red social que publicaban contenido en favor de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por ser publicidad agresiva y fingir su identidad.

Concretamente, la compañía californiana justificó la retirada al calificar estos contenidos como spam, resultando además engañosos. La página "I Love America", con más de 1,1 millones de seguidores, hacía referencia constantes a Estados Unidos con expresiones como "nuestro país". También hablaba de "nuestro ejército" aludiendo al ejército estadounidense. Sin embargo, esta página se controlaba desde Ucrania según informó Popular Information.

El cierre de estas páginas de Facebook coincide con el inicio del proceso de 'impeachment' contra el presidente Donald Trump por supuestas presiones al Gobierno de Ucrania.

El equipo ucraniano responsable de esta página en particular, la más popular del conjunto de páginas cerradas, contaba también con una persona en Kazajstán, otra en Francia y una tercera en Estados Unidos de acuerdo con los datos disponibles.

Ahora es Ucrania

El cierre de estas páginas de Facebook favorables al presidente Trump coincide con una nueva crisis política estadounidense que ha desencadenado la activación de un proceso de impeachment contra el mandatario republicano. Si en 2016 fue Rusia, en 2019 es Ucrania el país que se cuela en la vida del país americano.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ha activado este mismo martes esta suerte de juicio político tras la revelación de que Donald Trump habría bloqueado fondos de asistencia destinados a Ucrania para coaccionar a la administración de este país a investigar por corrupción a su principal rival político, el demócrata Joe Biden, y su familia.

No se ha detectado ninguna vinculación de las páginas cerradas con ningún Gobierno extranjero, aunque se siguen analizando

Popular Information ha explicado que no hay indicios de que ningún Gobierno extranjero esté detrás de la página "I Love America" y que Facebook, inicialmente, les dijo que el contenido de esta página web que publicaba todo tipo de material patriótico estadounidense en apoyo de Trump no violaba sus políticas contra el "comportamiento inauténtico coordinado".

No obstante, según ha publicado The New York Times, la página finalmente se ha retirado de forma proactiva por parte de Facebook junto a otras de índole similar argumentando supuestas violaciones de sus reglas respecto a la publicidad agresiva y las cuentas fraudulentas. Desde la compañía dedicada a las plataformas sociales se puntualiza que no se ha detectado ninguna vinculación de las páginas con ningún Gobierno extranjero y que sigue investigándolas.