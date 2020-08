Facebook dirá adiós a su diseño clásico en septiembre

Durante el F8 del año pasado, Facebook anunció 'FB5', un nuevo y rompedor diseño para la web de Facebook que rompía con los colores clásicos y se vestía completamente de blanco, transmitiendo un intento de la compañía por dejar atrás lo anterior.

En febrero de este año comenzó a llegar a los usuarios, y en julio por fin pudimos probarlo. Nos gustó y nos pareció que, por primera vez, Facebook era mobile first en cuanto a su principal red social, pues era el móvil quien influía en la web, y no al revés. Ahora, la compañía ha anunciado que el diseño antiguo será el predeterminado a partir de septiembre, y no podremos volver al anterior.

Se va una Facebook, y se queda otra que de momento solo ha cambiado en apariencia

Por el momento, los usuarios que tienen el diseño nuevo de Facebook pueden volver al diseño antiguo, posibilidad que hemos visto en redes sociales en múltiples ocasiones, en la propia Facebook, Twitter o incluso en Tuenti. Pero la opción de ir a la interfaz antigua se cerrará definitivamente en pocas semanas, como informa la compañía a través de la web al querer volver atrás:

"A partir de septiembre, la experiencia clásica de Facebook ya no estará disponible. Antes de que la nueva versión de Facebook.com se convierta en la experiencia predeterminada, nos gustaría saber cómo podemos seguir mejorando".

Facebook pregunta también si los usuarios que quieren volver atrás lo hacen porque echan de menos funciones en la nueva interfaz, teniendo en cuenta que puede faltar algo. Afirman que "Tus comentarios nos ayudarán a mejorar Facebook", de cara a que los usuarios cuenten sus problemas. De momento, Facebook ha cambiado mucho en cuanto a interfaz, pero no en cuanto a fondo, aunque estamos viendo los primeros pasos de su integración de servicios.