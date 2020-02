El nuevo diseño de Facebook comienza a llegar a algunos usuarios: así es como luce

Desde el año pasado conocemos los planes de Facebook para lanzar un rediseño en su versión de escritorio, en el que se incluye incluso la posibilidad de activar un modo oscuro.

En aquel momento ya sabíamos una posible fecha de llegada: "antes del segundo trimestre del año, antes de mediados de marzo". Parece que Facebook está cumpliendo su promesa, ya que este rediseño ya está disponible para algunos usuarios de la plataforma.

Más cerca de la experiencia móvil

Como suele ocurrir en este tipo de actualizaciones, se trata de un despliegue progresivo, y de momento sólo está activo para un pequeño porcentaje de usuarios. Cheyenne MacDonald, una editora de Input ya ha podido probarlo, y así es como luce la nueva versión de Facebook para el escritorio:

Como vemos, la nueva versión de escritorio recuerda mucho a la interfaz que tiene la versión móvil de Facebook, con iconos más grandes, más coloridos y de formas más redondeadas.

De hecho, si nos fijamos en la publicación que aparece, la ventana también tiene los bordes redondeados. Cheyenne se queja que ahora las publicaciones ocupan casi toda la pantalla (nuevamente, igual que en la experiencia móvil) y que en un MacBook de 13 pulgadas ha tenido que alejar el zoom del navegador un 50% para poder ver dos posts al mismo tiempo.

Cada publicación ocupa prácticamente toda la pantalla

Con esta actualización, Facebook busca poner más énfasis en los grupos y eventos, dos de las principales razones por las cuales muchos usuarios visitan la red social a diario. Es por eso que el feed principal tiene menos protagonismo en el nuevo Facebook.

Cuando lo anunciaron en la F8 2019, los ejecutivos de Facebook afirmaron que con esta nueva versión buscaban implementar un "diseño más limpio" y que se sienta más contemporáneo.

Como decíamos, también existe un modo oscuro, que se puede ver en funcionamiento en el siguiente vídeo promocional:

Here's a closer look at FB5, including Dark Mode for web, coming soon. pic.twitter.com/Z55iUOdekr — Facebook (@Facebook) April 30, 2019

Cada vez queda menos tiempo para que este nuevo diseño se active a todos los usuarios, y parece que Facebook lo está activando a más personas para así tener feedback de su funcionamiento.

Este cambio de diseño llega en un momento crítico para la compañía, ya que en los últimos años han ido acumulando escándalos de privacidad, algo que ha causado que muchos usuarios abandonen la plataforma y muchas personas famosas declaren públicamente su aversión por esta red social.