"Elimina Facebook, es penoso": Elon Musk vuelve a atacar a la red social públicamente

2018 fue un año terrible para Facebook, y el escándalo Cambridge Analytica trajo consigo muchas consecuencias negativas para la compañía. Entre otras cosas, dio vida al movimiento #DeleteFacebook, con miles de usuarios anunciando o alentando a eliminar las cuentas en la plataforma.

Este movimiento sigue totalmente vivo, y hace unas horas vimos como dos personas muy famosas criticaban abiertamente a Facebook y sys políticas. Se trata del actor y guionista británico Sacha Baron Cohen (al que conocemos por 'Borat' o 'El Espía') y Elon Musk (fundador de Tesla y SpaceX).

"Facebook necesita ser regulado por el Gobierno, no por un emperador"

Baron Cohen publicó un hilo en su perfil de Twitter, en el que critica a las autoridades por permitir que "una persona" (se refiere a Mark Zuckerberg) controle la información que consumen 2.500 millones de personas.

We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.



We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.



Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?



Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) February 5, 2020

Como vemos, el actor británico hace un paralelismo con bienes como el agua o la electricidad, y pide que Facebook sea regulado "por el Gobierno, no por un emperador". Ahí es donde entró Elon Musk, respondiendo con el famoso hashtag y añadiendo que esta red social "es penosa".

#DeleteFacebook It’s lame — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2020

No es la primera vez que Elon Musk critica abiertamente a Facebook, en marzo de 2018 anunció que cerraban las páginas de SpaceX y Tesla en la red social, apoyando al movimiento #DeleteFacaebook.

Días después, Steve Wozniak (cofundador de Apple) seguía los pasos de Musk, anunciando que abandonaba Facebook. Aprovechó estas declaraciones para recordar que en esta plataforma "tú eres el producto".

"Facebook es la mayor máquina propagandística de la historia"

Baron Cohen lleva varios meses atacando durísimamente a Facebook. A finales de 2019 ofreció un discurso en el que acusó a Facebook de ser "la mayor máquina propagandística de la historia".

"Si Facebook hubiese existido en la década de 1930, habría permitido a Hitler publicar anuncios de 30 segundos sobre su 'solución' al 'problema judío'".

Cohen no es la única persona relevante en el mundo del cine y del entretenimiento que ha criticado a Facebook en los últimos días. Stephen King, famoso escritor de novelas de terror y ficción, anunció en su cuenta de Twitter que abandonaba la plataforma de Mark Zuckerberg:

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like. — Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020

Como vemos, King asegura "no estar cómodo con el aluvión de información falsa que Facebook permite en sus políticas de publicidad". Además, añadió que "no confía en su habilidad para proteger a sus usuarios".