Elon Musk borra las páginas de Facebook de Tesla y SpaceX en apoyo a #DeleteFacebook

El famoso empresario Elon Musk ha decidido borrar las páginas de Facebook de SpaceX y Tesla luego de que lo instarán a hacerlo desde Twitter en soporte al movimiento #DeteleFacebook.

Desde que salió a la luz el escándalo de Cambridge Analytica a Facebook no paran de lloverle detractores. El movimiento de usuarios llamando a borrar sus cuentas con el hashtag en Twitter no ha dejado de ganar tracción, y que una figura tan prominente como Musk se haya unido de seguro no les va a sentar nada bien.

First time I’ve seen either. One on the left looks official. Will be gone soon.