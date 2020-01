Facebook e Instagram afirman que eliminarán los bulos más peligrosos sobre el coronavirus de Wuhan

En la tarde de ayer, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública internacional debido al caso del coronavirus de Wuhan. Ahora, comenzará un proceso de monitorización más intenso de la actividad del virus, pero en general es una manera de advertir del peligro de propagación del virus y de que los distintos países cooperen de forma efectiva. Las redes sociales han tardado en mostrar sus cartas e intenciones para tratar de frenar la desinformación galopante que rodea al coronavirus, pero ahora comenzado a mandar mensajes en ese sentido.

Tras la declaración de la OMS, Facebook ha anunciado que limitará la información errónea y el contenido perjudicial para los usuarios en la red social del mismo nombre y en Instagram. ¿Qué significa esto? En principio, según su comunicado, seguirán utilizando la red global de verificadores que emplean en todos los casos excepto en publicaciones de políticos. Esa red de la que, recordemos, forman parte Newtral y Maldito Bulo.

Facebook e Instagram limitarán la propagación de bulos, pero también eliminarán

Estos y otros actores, según Facebook, desacreditarán afirmaciones falsas sobre el coronavirus. Además, las personas que hayan compartido dichos contenidos antes de que Facebook los cataloguen como que dan información falsa recibirán una notificación para que se informen. En los mismos mensajes donde se muestra que el contenido ha sido verificado, se muestra información veraz y real de qué implica el coronavirus. El hecho de que verifiquen los contenidos, de por sí ya limita mucho la propagación del contenido, pero Facebook afirma que en otros casos irá más allá.

En casos más graves que hayan sido señalados por organizaciones de salud mundial, como la OMS, y autoridades sanitarias, como el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Instagram y Facebook explican que comenzarán a eliminar los contenidos. La causa es que pueden causar daño físico a las personas que se crean lo que han visto y leído, y que por ejemplo les lleven a no responder ante síntomas claros de la enfermedad, o a reaccionar indebidamente, como por ejemplo podría ser de forma agresiva contra alguien que muestre síntomas de tener el virus.

Por el momento, al buscar "coronavirus" en Facebook e Instagram no nos aparecen mensajes enlazando a la OMS para entender qué es el coronavirus de manos de una fuente de confianza

En ese grupo de contenidos a eliminar, Facebook menciona también la supresión de contenidos que contengan falsas curas o métodos de prevención falsos y sobre todo peligrosos para la salud. En Instagram, adicionalmente, mencionan que se restringirán los hashtags que se utilicen para difundir bulos. Además de lo que hacen los verificadores, afirman que están llevando barridos proactivos para detectar y eliminar los contenidos.

Como medida informativa, Facebook colocará mensajes de la OMS en la parte superior, para que las personas puedan acceder a información veraz. Esto mismo también lo harán cuando la gente busque información sobre el coronavirus en Facebook o entre en hashtags de Instagram.

Twitter hará algo similar, pero hay ejemplos de que por el momento no es del todo efectivo

Fue Twitter quien anunció primero medidas así, haciendo que cuando buscamos "coronavirus" en su buscador, antes de cada resultado se muestre un aviso de que estamos ante un caso sensible, y un botón para informarnos del asunto con comunicados de autoridades médicas. En España, por ejemplo, remite a la web del ministerio de Sanidad.

Además, Twitter afirmó en su comunicado que pese a no estar viendo intentos coordinados de difundir bulos, vigilarán el asunto para eliminar las prácticas maliciosas de la plataforma. Además, cuentan que la búsqueda y las tendencias están protegidas de cara a la aparición de mensajes maliciosos. Sin embargo, pese a todo esto, al buscar "coronavirus", lo primero que hemos encontrado tras el mensaje de Sanidad son estos mensajes alarmistas.

🎥VÍDEO| El doctor Pedro Cavadas sostiene sobre el coronavirus "Esto no va en broma" ⤵#ESP30E



▶ https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/JaEwHxuabg — Espejo Público (@EspejoPublico) January 30, 2020

En este caso hay varias cosas mal, pues el doctor consultado por una televisión privada no es experto en la materia, sino cirujano. Quizá estos mensajes no sean tan negativos como otros que pululan por las redes sociales, pero el hecho de que aparezcan en los primeros resultados de búsqueda expresa que los intentos de Twitter por frenar eso de momento no están funcionando.

