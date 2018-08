Facebook está bloqueando páginas que distribuyen plantillas de armas 3D

Estamos en pleno debate sobre qué contenido permitir o no permitir en los catálogos de contenidos y en las redes sociales, pero hay cosas en las que la decisión es fulminante. Varios medios informan de cómo Facebook está bloqueando páginas y mensajes en los que se comparten plantillas para imprimir armas en 3D.

Esas plantillas son simples archivos con el modelo digital del arma en 3D para que las impresoras puedan plasmarlo en la realidad. Y como archivos, pueden adjuntarse como enlace en los mensajes de cualquier red social. Facebook ya prohibió la venta de armas de persona a persona en el pasado, y la distribución de plantillas para imprimirlas también recibe este efecto.

Quien había empezado a distribuir estos planes es Defense Distributed, una organización de código libre responsable de diseñar la primera arma que se podía imprimir en 3D. El Departamento de Estado de los Estados Unidos había dado vía libre para la publicación se sus planos, pero un juez revirtió la decisión.

Esto puede sentar precedentes, ya que hay páginas web como Code is Free Speech en los que se distribuyen archivos para imprimir varios tipos de armas. Y en Facebook aún hay algunas páginas con esos planos, aunque un portavoz de la red social ya ha asegurado a la fuente que están trabajando para bloquearlas.

El debate está servido: los defensores de la segunda enmienda de la Constitución estadounidense argumentan que bloquear estos planos es censurar algo a lo que los ciudadanos de los Estados Unidos tienen derecho. Sin embargo, Facebook defiende que retirar esos planos de su plataforma contradice sus normas. Y mientras tanto, hace pocos días el propio Trump tuiteaba al respecto sobre cómo la Asociación Nacional del Rifle no lo veía demasiado claro:

I am looking into 3-D Plastic Guns being sold to the public. Already spoke to NRA, doesn’t seem to make much sense!