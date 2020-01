Facebook prohíbe los 'deepfakes', pero eso no significa que prohiban el contenido manipulado que puede desinformar

A principios de septiembre, Facebook anunció que estaba decidida a combatir los 'deepfakes', ya que cada vez son más difíciles de diferenciar de los vídeos reales y es más sencillo hacerlos realidad.

Sus efectos desinformadores pueden ser devastadores, y ahora Facebook ha anunciado una nueva política con la que dicen que buscan acabar con la desinformación en la plataforma.

Permitidos los vídeos en los que se "omiten o cambian el orden de las palabras"

Mediante una entrada en su blog, Monika Bickert (vicepresidenta de gestión de políticas globales en Facebook) afirmó que la compañía está "fortaleciendo su política sobre los vídeos engañosos y manipulados".

Además de referirse a los 'deepfakes', esta política afecta a "todos los tipos de contenidos os manipulados". Estas declaraciones de Bricket, llegan justo antes de que tenga que testificar (mañana) ante el subcomité de protección al consumidor de la Cámara de Energía y Comercio para declarar cómo puensa abordar la plataforma el problema de los contenidos manipulados.

Facebook is banning deepfakes, conforming a report from WaPo.



This announcement comes ahead of plans for Facebook’s Monika Bickert to testify at an @EnergyCommerce hearing about manipulated media on Wednesday. https://t.co/O12pEvZ1O8 — Makena Kelly (@kellymakena) January 7, 2020

A efectos prácticos, Facebook eliminará los contenidos de su plataforma si cumple con alguno de los siguientes criterios:

Ha sido editado o sintetizado , más allá de los ajustes de claridad y claridad, de una manera que no quede claro para una persona promedio y que probablemente sirvan para engañarle y que piense que el protagonista del vídeo dijo palabras que en realidad no dijo.

Si es producto de una inteligencia artificial o aprendizaje automático, fusionando, reemplazando o superponiendo contenido en un vídeo para que parezca que es auténtico.

De todos modos, Bricket ha apuntado que los contenidos satíricos y de parodia están excluidos de esta nuevas reglas, al igual que "un vídeo que ha sido editado únicamente para omitir o cambiar el orden de las palabras".

Eso significa que Facebook sigue dejando la puerta entreabierta a vídeos que podrían ser engañosos, y esta medida se ha encontrado con críticas como la del periodista Chris Stokel-Walker. Él criticó que esta nueva regla sigue permitiendo que se pueda "cortar un discurso para que alguien diga algo diametralmente opuesto a lo que realmente dijo".