Facebook prueba una funcionalidad que recuerda mucho al feed de Instagram

En las últimas semanas Facebook ha dado una serie de pasos con los cuales parece que quieren dejarnos más claro que ellos son los dueños de WhatsApp e Instagram.

Todo comenzó con el rediseño de logo y la creación de "una nueva marca", y hace unos días presentaba Facebook Pay: un sistema de pagos que permitirá enviar dinero a través de WhatsApp, Instagram y Messenger.

Más fotos en un mismo lugar

Hoy conocemos una nueva funcionalidad en Facebook que recuerda mucho a Instagram. Ha sido bautizada como 'Popular Photos' (fotos populares), y es una sección pensada para que veamos más fotografías.

Scoop: Facebook is working on an Instagram competitor called Popular Photos inside its own app https://t.co/uwUovzTvMM pic.twitter.com/ep9AZtmcTA — Josh Constine (@JoshConstine) November 14, 2019

TechCrunch ha podido probar esta nueva característica, y el funcionamiento es el siguiente: cuando pulsamos en una foto de nuestro feed, automáticamente entraremos en un scroll infinito de fotos publicadas por nuestros amigos y que han sido seleccionadas por el algoritmo.

De esta manera, si buscamos ver fotografías o imágenes publicadas por nuestros amigos de Facebook, no será necesario salir de cada una de ellas, seguir haciendo scroll por el feed (saltando otro tipo de publicaciones) hasta encontrar una nueva foto.

Otro dato interesante es que 'Popular Photos' es que acorta el texto que acompaña a la imagen a partir de los 65 caracteres, una cifra inferior a los 125 caracteres que ofrece Instagram.

Por su parte, Facebook ha confirmado a TechCrunch que se trata de una pequeña prueba que ya ha concluido. Terminado el test, afirman que van a realizar los cambios necesarios y así mejorar la experiencia.

De momento no han querido confirmar si decidirán lanzarla oficialmente o cuándo podría producirse esta integración. Esta sección recuerda a lo que Facebook ya hace con los vídeos (si pulsamos sobre un vídeo, automáticamente nos mostrará más vídeos relacionados con ese contenido).