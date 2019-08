Facebook quiere que no olvidemos que Instagram y WhatsApp son suyas y cambiará el nombre de ambas apps

Es bastante probable que en los últimos años hayas escuchado (o dicho) frases del tipo "...la verdad es que yo no utilizo Facebook, yo soy más de Instagram". Aunque son plataformas diferentes, lo cierto es que forman parte de la misma compañía, y Facebook ahora quiere que quede más claro.

Un informe publicado The Information asegura que la compañía planea cambiar los nombres de ambas aplicaciones, que pasarían a llamarse ‘Instagram from Facebook‘ y ‘WhatsApp from Facebook’.

"...de Facebook"

Facebook ya ha confirmado que el cambio de nombre va a ocurrir. Imagino que en español se traducirá con algo tipo "Instagram de Facebook", recordándonos que tanto WhatsApp como la red social de fotografía forman parte de la misma compañía.

Es un movimiento que hemos visto con otras aplicaciones. Por ejemplo, hace unos años Instagram presentó Boomerang, una aplicación para crear y compartir GIFs. Si vamos a la Play Store, veremos que su nombre es "Boomerang de Instagram":

Sinceramente, me pregunto si aplicaciones como Boomerang o Layaout pasarán a llamarse "Boomerang de Instagram de Facebook" o si, por el contrario, querrán simplificarlo con "Boomerang de Facebook".

Facebook asegura que han tomado esta decisión porque quieren "ser más claros sobre los productos y servicios que son parte de Facebook". Sinceramente, me sorprende que hayan tardado tanto en dar este paso.

No olvidemos que Facebook compró Instagram en 2012 (sí, ya han pasado siete años), por 1.000 millones de dólares. De todos modos, Facebook ha ido encadenando escándalo tras escándalo, y parecía una buena idea querer separar las diferentes plataformas de la compañía.

Quizás con este cambio de nombre busquen limpiar o dar más poder a una marca cuya imagen se ha ido deteriorando. De momento no sabemos cuándo se producirá esta transición y si traerá consigo integraciones o modificaciones que ahora mismo desconocemos.