Facebook te mostrará artículos relacionados y pruebas de verificación antes de que abras un enlace

Facebook sigue en plena guerra contra las fake news. Si hace un mes adelantábamos de que la red social alertaría a los usuarios de que estaban intentando publicar contenido de dudosa fiabilidad, hoy gracias a TechCrunch sabemos que el gigante social mostrará al usuario artículos relacionados y pruebas de verificación de hechos antes de que abra un enlace.

Desde Facebook se dice que todo esto se hace para "ofrecer un acceso más sencillo a perspectivas adicionales e información" sobre una noticia, de manera que el propio usuario pueda contrastarla. En pocas palabras, se trata de intentar evitar el adoctrinamiento del público con noticias inventadas o con información parcial.

¿Cómo funciona? Por, ejemplo, supongamos que en un blog poco conocido aparece una noticia que puede ser de interés general y que alguien la publica en Facebook. Bajo ella, y antes de que hagas clic en el enlace, verás una serie de artícuos relacionados en fuentes de confianza: periódicos de tirada nacional, publicaciones especializadas de prestigio reconocido y etcétera.

Vale la pena señalar que esta característica de artículos relacionados ya apareció en 2013 para mostrar enlaces que podrían interesar al usuario a raíz de los artículos que lee. Sin embargo, tras las críticas recibidas en 2016 durante las últimas elecciones presidenciales, Facebook empezó a trabajar con verificadores de hechos externos.

Para Mark Zuckerberg, la única forma de combatir el problema es ampliar las miras del público:

Una aproximación más efectiva es mostrar un mayor rango de perspectivas, dejar al público ver dónde están sus puntos de vista en un espectro y que lleguen a una conclusión que crean acertada. Con el tiempo, nuestra comunidad identificará qué fuentes ofrecen un rango completo de perspectivas de forma que el contenido dudoso será más fácil de identificar por los usuarios.

Por ahora Facebook está probando esta función, así que no la desplegará para todos sus usuarios hasta que no compruebe que es útil.

Al final, parece ser que Facebook va a erigirse en una especie de "ministerio de la verdad", algo que quizá resulte esencial para luchar contra las noticias falsas. En cualquier caso, y tal y como apuntaba María González en Xataka, ¿debe recaer sobre Facebook la responsabilidad de "filtrar" lo que es falso y lo que no?

La pregunta nos lleva al debate de si Facebook es un medio de comunicación o no Zuck parece que no lo tiene muy claro, y sin embargo esta forma de intentar verificar y contrastar noticias no deja de ser una decisión editorial. Veremos cómo evoluciona esta característica y si finalmente acaba llegando a todos los usuarios.

