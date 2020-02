La Fiscalía de Madrid se opone al levantamiento de forma cautelar de la limitación de la cuenta de Vox en Twitter

El partido político Vox había solicitado en su denuncia contra Twitter España por la limitación de su cuenta que se les permitiese volver a utilizarla mientras la Justicia resolvía el caso. Una medida cautelar a la cual la Fiscalía de Madrid se opone.

La representación madrileña del Ministerio Fiscal ha remitido un escrito al juez encargado mostrando su oposición al levantamiento de forma cautelar de la limitación impuesta a la cuenta de Vox por Twitter, informa Europa Press.

Una decisión en la que no entran a valorar el fondo de la denuncia, señalan fuentes fiscales a la agencia de noticias, sino que este escrito se limita a comunicar que se muestran "a favor del mantenimiento de una medida como es la de bloquear una determinada cuenta".

Las condiciones de la red social "han de ser aceptadas" por sus usuarios

Principal perfil de Vox en Twitter.

Desde la Fiscalía de Madrid se apunta a que la decisión tomada por Twitter es tomada por una compañía "cuyas condiciones han de ser aceptadas por aquellos que usan dicha red social". El organismo judicial también argumenta según se informa que, "si se entiende que dichas condiciones son abusivas, será otro el ámbito al que debería acudir la formación política Vox".

El escrito del Ministerio Fiscal madrileño al juez, cuenta Europa Press, también recuerda que en la propia denuncia del partido se alude las bases de la limitación llevada a cabo por Twitter en la cuenta @vox_es: "no se permite amenazar o fomentar la violencia contra personas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, religión, edad, discapacidad o enfermedad".

La limitación de la cuenta de esta formación se remonta al 22 de enero cuando, desde el perfil, se publicó un tuit en el que afirmaban no soportar "que con dinero público promováis la pederastia".

Dicho mensaje iba dirigido a una líder del PSOE, Adriana Lastra, en relación a un mensaje publicado por esta y adjuntado en la publicación de Vox en el que se decía que "no soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas no sean las de toda la sociedad".

Twitter, asegurando que el mensaje incumplió las reglas de la plataforma que prohíben las conductas de incitación al odio, solicitó a la formación la eliminación del tuit para poder seguir usando la cuenta con normalidad, medida a la que Vox se negó. Tras ello, denunció a la red social.