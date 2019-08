"Hola vecino de número": así es la moda de hablarle a desconocidos en WhatsApp

Hay ciertas cosas que, aunque puedan sonar un tanto ridículas piensas, "...¿cómo esto no se le ha ocurrido a alguien antes?". Eso es lo que me pasa cuando veo tweets relacionados con el "vecino de número", la última locura que está llenando las redes sociales de capturas de pantalla.

El funcionamiento no puede ser más sencillo: simplemente tendrás que añadir tu propio número a la agenda, cambiando la última cifra por una superior o inferior. Por ejemplo, si tu número es 666143567 escribirías al 666143566 o al 666143568.

Unos encuentran el amor, otros a gente enfadada

Al parecer, es una broma que nació en el año 2008, pero es en las últimas semanas cuando hemos empezado a ver muchas publicaciones en las redes sociales con capturas de estas conversaciones entre completos desconocidos.

Obviamente, esta nueva moda está generando muchas situaciones bastante cómicas, ya que la persona que recibe el "hola, soy tu vecino de número" seguramente no tenga ni idea de lo que le están hablando.

Por ejemplo, uno de los tweets que más reacciones ha tenido es el publicado por @jamsito, en el que el vecino de número está bastante perdido incluso cuando le explican de qué se trata todo esto:

Creo que mi vecino de número es un poco lerdo. pic.twitter.com/OR9SAMBRmb — J A M S 🗿 (@jamsito) August 3, 2019

Otros usuarios, en cambio, se quejan de que todavía no se haya puesto en contacto con ellos su vecino de número. Es algo que podemos pensar todos, ya que si este "experimento" sigue ganando fama hay más probabilidades de que te escriban tus "vecinos".

yo esperando pacientemente a que mi vecino de número me hable primero pic.twitter.com/ccgwrwO9eS — drama queen natalia (@__incrxdible) August 3, 2019

También puede ocurrir que coincida que tus vecinos de número no existan:

Creo que vivo en el desierto pic.twitter.com/aDkNELTy6R — bahh (@dikersia) August 3, 2019

Que te hable un desconocido no es algo que guste a todo el mundo:

quise hacer el challenge del número vecino q están haciendo en estados unidos y la verdad un tipazo pic.twitter.com/YNBCSpussB — lil ka 23🚫 (@KalilMarpez) August 4, 2019

le he hablado a mi vecino de número y no le he caído muy bien que digamos pic.twitter.com/AtlSzVdRuJ — nora (@mensajetuyo) August 3, 2019

Mi vecino de número está loco pic.twitter.com/LcvkqTN3ws — h (@HiroLightx) August 4, 2019

Esto del vecino de número es una mierda hijos de puta estafadores pic.twitter.com/Vm7OOygR74 — Miguelje00 (@miguelje00) August 3, 2019

Como siempre, no puede faltar el amor, y hay usuarios que han conseguido o esperan ligar mediante esta táctica:

dentro de unos meses veremos como han salido 671190301 parejas gracias a la movida del vecino de número — 𝖒𝖆𝖗𝖙𝖆 、 (@martaqrI) August 4, 2019

no me puedo creer que haya ligado con lo del vecino de número pic.twitter.com/cq7og6NQKy — Cardiopatía B (@cardioeliminada) August 3, 2019

Por si fuera poco, algunos usuarios de Twitter se han dedicado a compartir directamente la foto de perfil que tienen sus vecinos de número (algunos no dejan claro si se han atrevido a hablarles después de ver su apariencia):

Que mi vecino de numero tenga un 69 en su foto de perfil no me inspira mucha confianza pic.twitter.com/ihGTPGCZ61 — EnTusSueños:) (@Ral91745008) August 3, 2019

he hecho lo del vecino de numero pero creo que no le voy a hablar 💀 pic.twitter.com/4udqgRnyHJ — paradox (@acerealkiller_) August 4, 2019

creo que prefiero no hablarle a mi vecino de número pic.twitter.com/IJGYJZwQCC — maron a (@marushittt) August 4, 2019

Obviamente, después de haber visto tantas conversaciones y capturas de pantalla, he probado a añadir mis vecinos de número. Uno no existe, y el que sí existe no aparece la foto de WhatsApp (debe tener configurado que sólo la gente de su lista pueda verla).

En mi caso creo que no me atreveré a hablarle, y esperaré a ver si él o ella le apetece dar el paso. Uno nunca sabe lo que hay detrás de una puerta, y la verdad es que a muchos no nos atrae demasiado la idea de hablar con desconocidos.