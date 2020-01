Instagram añade cuatro nuevos efectos de Boomerang con la mira puesta en TikTok

Instagram ha añadido tres nuevos filtros o efectos a Boomerang, la herramienta de bucles que nació separada del servicio pero que a día de hoy está integrada en la aplicación y con mucho éxito en las historias. En ese sentido, hacía ya algún tiempo que no había novedades solventes, por lo que los cambios en la aplicación serán bien recibidos.

La compañía ha anunciado en Twitter tres de los nuevos efectos, pero son cuatro. En primer lugar, está 'SlowMo'. Como su propio nombre indica, se trata de un modo a cámara lenta para los boomerangs, de forma que podremos jugar con bucles mucho más lentos de los que se hacían hasta hora.

'Echo', por su parte, añade desenfoque de movimiento a cualquier objeto que se mueva en el vídeo, de forma que parezca que ocurre algo raro o que estamos bebidos. Luego está 'Duo', que añade un efecto de rebobinado de la historia a su comienzo con un efecto digital de entrelazado. Por último, 'Trimming' permite acortar un boomerang de la forma en la que lo hacemos en la galería de nuestro smartphone, decidiendo mejor dónde acaba y dónde empieza.

🐢 SlowMo

🗣 Echo

👯‍♀️ Duo



Boomerang has new creative twists that'll make you say yaaassssss. Try them all out today. pic.twitter.com/wp0A71RefL