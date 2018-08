Instagram y Facebook ahora te dirán los minutos que pasas usando cada aplicación

En pro del supuesto 'bienestar digital', en Facebook han decidido ofrecer nuevas herramientas a los usuarios para que manejen mejor el tiempo que pasan en sus redes sociales.

Es por ello que estarán lanzando pronto una nueva 'central de actividad' tanto para Facebook como para Instagram desde la que podrás mirar el promedio en minutos que pasas en cada aplicación todos los días.

Nuevas opciones sobre el tiempo que pasas en Faceboook

En Facebook explican que han creado estas herramientas colaborando con expertos en salud mental, organizaciones, académicos, su propia investigación y los comentarios de la comunidad.

Ahora que pareciera que el sector está decidido a preocuparse un poco por nuestro bienestar, especialmente con la adicción que pueden llegar a generar las redes sociales, y como algunos conocedores del tema incluso las comparan con la cocaína, estas nuevas herramientas ofrecen una pequeña dosis de control adicional.

Nuevo centro de actividad

La nueva central de actividad no solo te dice el tiempo que has pasado usando la app, sino que se puede configurar para que te envíe un recordatorio de que has llegado a cierta cantidad de uso diario, como una alerta de que quizás te estés pasando un poco y deberías parar.

Gestión del tiempo que pasas en Instagram. De izquierda a derecha: Tiempo que pasas en Instagram - Establecer recordatorios - Silenciar notificaciones push de forma temporal

El tiempo lo define el usuario, y puedes cambiar o cancelar el recordatorio cuando quieras. También puedes ir a los ajustes de las notificaciones para pausarlas por algunos minutos u horas, en lugar de apagarlas permanentemente (algo que recomiendo a todos los humanos).

No es algo demasiado revolucionario, pero teniendo en cuenta que el modelo de estas redes siempre ha sido mantener a la gente enganchada lo más posible, que ahora integren una forma de que el usuario note un poco más el tiempo que pasa en ellas, es un paso adelante.

Sin embargo, no es algo que se vaya a activar por defecto ni que esté en la pantalla principal, son opciones escondidas con el resto de ajustes de las apps de Facebook e Instagram, que tienen tantas opciones, a veces tan abrumadoras, que terminan siendo acusados de engañarte por defecto.

Las nuevas opciones estarán llegando pronto a Facebook e Instagram.

