Instagram ya permite hacer collages desde las Historias

Instagram sigue añadiendo más funcionalidades a las Historias, una sección que cada vez va ganando más protagonismo dentro de la aplicación. Si hace unos días conocíamos que, al parecer, está trabajando en una característica para competir con TikTok, ahora llega el momento de publicar collages que se autodestruirán en 24 horas.

Eso significa que no tendremos que utilizar aplicaciones de terceros, gracias a la integración con Layout: herramienta propia de la plataforma lanzada en 2015 para poder crear collages.

Hasta nueve fotos

Esta funcionalidad ya está disponible para todos los usuarios de iOS y Android, aunque han decidido ponerle nombre diferente en cada plataforma. En el caso del sistema operativo de Apple se llama igual que la aplicación que ya conocíamos: Layout.

En Android, el nombre es un poco más confuso, y encontraremos esta opción bajo el nombre "Diseño". Obviamente, para que nos aparezca esta funcionalidad, será necesario que tengamos actualizada la app a la última versión.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸



With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO — Instagram (@instagram) December 17, 2019

Para encontrarla, simplemente tendremos que abrir la app, hacer click en el icono de la parte superior izquierda que nos lleva a las Historias, y seleccionar "Layout" o "Diseño" (según nuestro sistema operativo) en la parte inferior.

La encontraremos (el icono es un cuadrado dividido en tres partes) al lado de Boomerang, otro famoso efecto que primero nació como una app independiente y acabaron integrando en las Historias.

Esta herramienta nos permitirá crear un collage con un máximo de nueve fotografías, que podemos recolocar, cambiar el tamaño o editarlas de manera individual. Además, también podemos tomar las fotos directamente desde esta herramienta, y hacer la composición en directo.