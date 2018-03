¿Instagram recula? Algunos usuarios vuelven a disfrutar del orden cronológico

En 2016 Instagram cambió la manera de mostrar las imágenes de los usuarios que seguíamos, acabando con el orden cronológico e instaurando un algoritmo que enojó a la gran mayoría de los usuarios.

Casi dos años después, algunas cuentas están disfrutando de nuevo del feed original. El fotógrafo Gunnar Freyr (@icelandic_explorer) publicó un vídeo en su Historia de Instagram, asegurando que volvía a disfrutar del orden cronológico:

"Instagram ha regresado al orden cronológico. Me pregunto si son buenas o malas noticias".

Muchos comentarios de excitación en las redes sociales

Podría ser una mera coincidencia, pero lo curioso es que este usuario trabaja para Instagram y es beta tester del nuevo orden cronológico. Yo lo he comprobado y en mi cuenta sigue activado el algoritmo, pero cada vez hay más usuarios reportando que se ha producido este cambio.

Una simple búsqueda en Twitter demuestra que hay muchas personas excitadas con esta noticia, ya que llevan desde el 2016 solicitando que se revierta esta característica.

Instagram back to chronological order! — Fitri (@feathakim) 13 de marzo de 2018

I really wish instagram would go back to showing posts in chronological order. — Justine-Renée (@justinerenee___) 13 de marzo de 2018

Instagram: We don’t know what users really want

Users: Chronological timeline

Instagram: Maybe new filters?

Users: Chronological timeline

Instagram: More related posts?

Users: Chronological timeline

Instagram: I guess we’ll never know — 🙂 (@_sssmudge) 12 de marzo de 2018

De hecho, Vero consiguió causar tanta expectación al posicionarse como una red social que muestra las publicaciones en orden cronológico y asegurar que no venden los datos de sus usuarios para fines publicitarios.

Vero, en parte, es una respuesta al algoritmo de Instagram.

Instagram no ha emitido ningún comunicado al respecto y hay que recordar que si una funcionalidad está en modo de prueba no significa que vaya a acabar instaurándose oficialmente.

Tendremos que esperar a ver si la compañía se posiciona, pero la realidad es que si hace caso a todos los comentarios que se están generando en las redes sociales debería activar esta opción cuanto antes.

En Genbeta | Instagram quiere ser tu teléfono: el código de la app lo revela