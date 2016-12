Jack Dorsey admite que Twitter necesita un botón de editar, pero no de cualquier manera

Llevamos varios años hablando de la posibilidad de que Twitter desarrolle un sistema para editar nuestros tuits y poder corregir errores. Jack Dorsey, CEO de la plataforma, le ha preguntado esta semana a los usuarios cual es la nueva función que querrían ver implementada en Twitter el año que viene, y de nuevo la ganadora ha sido la de editar tuits.

Tras el experimento, Dorsey ha admitido que esa siempre ha sido la función más demandada, y que por eso están trabajando en ella. Pero no de cualquier manera, ya que quiere que la herramienta sólo sirva para corregir nuestros errores a la hora de escribir, pero no para poder revisar todo nuestro historial y cambiar a nuestro gusto lo que dijimos en el pasado.

This is our most requested feature (today & always). Mostly to quickly fix mistakes. Anything beyond would need to show revision history https://t.co/fHtGNjkuEx — jack (@jack) 29 de diciembre de 2016

El permitir editar tuits parece una buena idea, pero es compleja, ya que será difícil hacerlo de manera que no se pueda abusar de ello. Uno de los puntos fuertes de Twitter es que es útil saber que un tuit no puede ser modificado, y que lo que aparece en ellos es realmente lo que el usuario escribió en un principio. Cambiar esto haría la red social muchísimo menos fiable.

Los matices de Dorsey

@AnthonyQuintano edit mistakes quickly or edit anytime? Big dif in implementation. Latter requires change log as we're oft the public record — jack (@jack) 29 de diciembre de 2016

Al realizar su pequeña encuesta, Jack Dorsey contestó a algunos de los usuarios que le sugirieron la función de editar tuits. En estas respuestas reflejó cual es el debate interno en Twitter. Quieren permitir editar tuits, pero prefieren que sea para editar errores en vez de para cambiar lo que hayamos escrito en cualquier momento.

@cloleaf is it more important to edit for spelling/corrections? 5 minute window to edit mistakes or do you need to be able to edit anytime? — jack (@jack) 29 de diciembre de 2016

¿Y cómo hacer esto? Una de las ideas que Dorsey le lanza a uno de los usuarios es la de crear una especie de franja de tiempo en la que podamos editar el tuit. Por ejemplo, podremos editarlo durante los cinco minutos posteriores a su publicación, pero pasado ese tiempo ya se quedará como lo tengamos para siempre.

@howardlindzon not sure why you're quoting this tweet but yes, a form of edit is def needed. But for everyone, not just those w badges — jack (@jack) 29 de diciembre de 2016

Otra de las propuestas sugeridas ha sido que sólo puedan editar tuits los usuarios verificados, pero ahí la respuesta del CEO de Twitter ha sido clara: de hacer algo, lo que hagan tendrá que estar disponible para todos, y no sólo para unos cuantos.

Por lo tanto eso es lo que hay, Jack Dorsey ha admitido públicamente que Twitter necesita un botón de editar tuits porque la gente lleva años pidiéndolo, y tiene una idea bastante clara de cómo quiere que funcione. Pero esto no quiere decir que el cambio vaya a ser inmediato. Han admitido que están pensando mucho en ello, pero antes de que vea la luz es de esperar que pasen semanas (o meses) de desarrollo y pruebas beta.

