Cómo descargar vídeos de Facebook y Twitter

En los últimos tiempos estamos viendo cómo las redes sociales están redoblando sus esfuerzos para consolidarse también como plataformas multimedia, y todas ellas permiten que puedas subir y compartir todo tipo de vídeos. Pero si uno te gusta particularmente, descargar estos vídeos no es algo tan fácil de hacer.

En internet te puedes encontrar con mil y un páginas web y programa más o menos fiables que prometen ayudarte a descargar cualquier vídeo de Facebook y Twitter. Pero quizá lo que no sepas es que hay un pequeño truco con el que podrás bajarte cualquier vídeo directamente desde la web de ambas redes sociales sin necesitar ningún otro software.

Descarga vídeos de Facebook sin ningún software

La propia web de Facebook es la que te da la posibilidad de descargar cualquiera de sus vídeos. Eso sí, para aprovecharte de esta pequeña ventana en su seguridad tendrás que seguir unos pequeños pasos. Al principio puede parecer algo intrincado, pero en cuanto lo hagas un par de veces verás que es más fácil de lo que parece.

Lo primero que tienes que hacer es buscar en tu feed el vídeo que quieras descargar y empezar a reproducirlo. Tras unos segundos de reproducción haz click derecho sobre él, y te aparecerá una ventana emergente en la que podrás que elegir la opción 'Show video URL'. Al pulsar sobre ella te saldrá una ventanita en la que se te permite copiar una dirección única para este vídeo.

A continuación lo que tienes que hacer es ejecutar la versión móvil de la web para ese vídeo. Imagínate que la URL que has obtenido del vídeo es https://www.facebook.com/Magnet/videos/1365629023497146/, pues lo único que tendrás que hacer es pegarla en una nueva pestaña cambiando el www y por una m, de manera que, en el ejemplo de antes, la dirección se quede así: https://m.facebook.com/Magnet/videos/1365629023497146/.

Al poner esa dirección en una pestaña se te ejecutará el vídeo en pantalla completa. Ahora es muy importante darle al play y dejar que se reproduzca durante uno o dos segundos. Cuando hagas click derecho sobre él, si has dejado que se reproduzca, verás que en la pestaña emergente de Windows te aparecerá la opción Guardar vídeo como...

Además de esa opción verás que en el panel de control del vídeo, en la versión móvil, al reproducirlo también te aparece un botón de descarga para bajártelo directamente. Pero con el método del click derecho podrás elegir dónde lo quieres bajar, cambiarle el nombre si lo ves preciso, y se te descargará el vídeo que estabas viendo en formato MP4.

Descarga vídeos de Twitter sin ningún software

Parece que aunque las grandes redes sociales intentan asegurarse de que no puedas descargar los vídeos libremente en sus webs, no le prestan tanto cuidado a sus versiones para móviles. Y es que hemos podido comprobar que con una técnica casi idéntica a la de Facebook también podrás descargarte, sin necesitar ningún software, cualquier vídeo de Twitter.

Esta vez también, lo primero que tienes que hacer es buscar en tu feed de actualidad cual es el tuit que contiene el vídeo que quieres descargar, y hacer click sobre él para acceder al vídeo. En la barra de dirección del navegador te aparecerá una URL única para ese vídeo, es esa la dirección que tendrás que modificar.

Imagínate que la URL de tu vídeo es https://twitter.com/magnet_es/status/809037217075236864. Lo único que tienes que hacer es añadir el término mobile. antes de la palabra twitter en esa dirección. Vamos, que cogiendo la URL de ejemplo que acabamos de utilizar, la resultante a la que tienes que entrar sería https://mobile.twitter.com/magnet_es/status/809037217075236864.

Una vez más, al hacer esto entrarás en la versión para móviles de la web de Twitter. Parecerá que el vídeo no tiene el tamaño completo, pero en cuando pulses sobre él para ejecutarlo verás que se amplia al máximo para reproducirse. De nuevo vuelve a ser vital que empieces a reproducir el vídeo, ya que de no hacerlo no tendrás la opción de guardarlo.

Una vez empiezas a reproducirlo, al hacer click derecho sobre el vídeo verás la opción de Guardar vídeo como..., aunque lo más seguro es que en los controles de reproducción el navegador también te incluya la opción de descargar. Si pulsas sobre el botón de descarga te descargará el vídeo directamente, mientras que si lo haces con el click derecho podrás elegir el destino.

Si no te quieres complicar la vida: jDownloader

jDownloader es uno de los gestores de descargas más antiguos y utilizados de la red, y aunque fue uno de los actores principales en la época dorada de las descargas directas, aún cuando Rapidshare y Megaupload han dejado de existir sigue estando en plena forma. La aplicación analiza cualquier URL del portapapeles y te permite bajar su contenido, así de fácil.

Lo único que tienes que hacer es entrar en su web, pulsar sobre Download y elegir la versión de Windows, macOS o GNU/Linux dependiendo de cual sea tu sistema operativo. Después sólo tienes que instalarlo, pues el capturador de enlaces de la aplicación vendrá activado por defecto desde la primera vez que lo ejecutes.

La mecánica para cazar los vídeos de Facebook o Twitter con jDownloader es sencilla. Teniendo la aplicación ejecutada, sólo tienes que pulsar sobre el tuit o el mensaje que contenga el vídeo que quieres ver y copiar la URL de la barra de direcciones. Verás que, como en la captura de arriba, jDownloader encuentra el archivo MP4, o sea que ya sólo te queda seleccionarlos, hacer click derecho, y elegir la opción 'Añadir e Iniciar Descargas'.

Pasará directamente a la cola de descargas y empezará a descargarse. La velocidad a la que lo haga dependerá de tu conexión. Una vez veas que la barra de progreso se completa y la descarga finaliza, haz doble click sobre el nombre de la carpeta del programa con el vídeo para que se descargue o ve al directorio donde has configurado que bajen los vídeos.

Para elegir dónde quieres que se descarguen ve a Ajustes -> Opciones -> General, donde encontrarás la opción Carpeta de Descargas para elegirla. Existen numerosas páginas y otros programas de terceros que te prometen que te ayudarán a descargar vídeos de Facebook o Twitter, pero teniendo jDownloader no vas a necesitar ningún otro.

