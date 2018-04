Mark Zuckerberg se contradice en apenas un día asegurando que sus datos de Facebook también fueron vendidos a terceros

Si este martes Mark Zuckerberg se enfrentó a las preguntas de los senadores en el Capitolio estadounidense, este miércoles le ha tocado sentarse ante los congresistas de la Cámara de Representantes. Y la cita en la cámara baja del Congreso de Estados Unidos no nos está dejando indiferentes. El máximo responsable de Facebook se ha contradicho en poco menos de 24 horas.

Ante el Senado, el fundador de la red social fue categórico a la hora de negar el mercadeo de información en relación a la publicidad.

Me alegro de que haya sacado el tema, porque hay una percepción errónea muy común acerca de Facebook: que vendemos datos a los anunciantes. Y no vendemos datos a anunciantes. No vendemos datos a nadie.

Hoy, sin embargo, ha dicho todo lo contrario. ¿Cuál es la verdad?

¿Se incluyeron sus datos en los datos vendidos a terceros maliciosos? Sí

Anna Eshoo, congresista por California, ha sometido a Zuckerberg a una ronda de preguntas y respuestas rápidas que contestar afirmativa o negativamente. Se trataba de una batería de cuestiones planteadas por los electores de la representante californiana.

Una de ellas, recogida en el vídeo que vemos sobre estas líneas, era clarísima.

¿Se incluyeron sus datos en los datos vendidos a terceros maliciosos? ¿Sus datos personales?

Zuckerberg responde con un lacónico monosílabo.

Sí.

Desgraciadamente, la congresista no detuvo su ronda de cuestiones para profundizar en esta aseveración: sus propios datos personales fueron vendidos a terceros con fines malintencionados. Tras la intervención de Eshoo otros representantes han tomado la palabra y sería posible que le preguntasen sobre la clase de información que terminó en manos de terceros con fines poco nobles.

¿Tal vez alguno de sus amigos usó Facebook para conectarse a "This Is Your Digital Life"? ¿Quizás tiene que ver con el "otro" Cambridge Analytica? Actualizaremos con cualquier novedad sobre el asunto.

Imagen | Jason McELweenie (CC BY 2.0)