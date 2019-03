No cambies tu año de nacimiento a 2007 en Twitter si no quieres que bloqueen tu cuenta

Cada cierto tiempo, los trolls utilizan las redes sociales para intentar engañar a los usuarios y que así caigan en algún tipo de trampa. Esta vez tiene a Twitter como protagonista, y se trata de una sencilla inocentada que hará que bloqueen tu cuenta.

A mediados del año pasado advertimos que Twitter estaba comenzando a bloquear a los usuarios menores de 13 años, una medida que llegó tras la entrada en vigor de la ley GDPR en la Unión Europea.

Twitter reacciona y dice cómo revertirlo

A veces, los engaños más simples y estúpidos son los más efectivos. La broma que anda circulando por la plataforma sugiere a los usuarios que cambien la fecha de nacimiento de su cuenta al año 2007, para así acceder a opciones ocultas.

Twitter ya está al tanto de esta nueva oleada de trolls, y la cuenta de soporte ha publicado un tweet en el que advierten que si cambias tu fecha de nacimiento al año 2007 bloquearán tu cuenta:

We’ve noticed a prank trying to get people to change their Twitter birthday in their profile to 2007 to unlock new color schemes. Please don’t do this. You’ll get locked out for being under 13 years old. — Twitter Support (@TwitterSupport) 26 de marzo de 2019

Por ejemplo, este troll dice que si cambias tu fecha de cumpleaños podrás tener la apariencia del Twitter clásico:

If you change your birthday to 2007, you get all the old nostalgic twitter looks. It’s actually fire — Flash Johnny (@ThereJohnnyGo) 26 de marzo de 2019

Otro usuario dice que si cambias tu año de nacimiento a 2007 verás tu feed repleto de colores. Lo más preocupante es que este tweet tiene más de 33.000 me gusta y 19.000 retweets.

Holy shit 😍 twelve year olds got a whole different twitter pic.twitter.com/Re9faFiSta — Frosty (@ScottoFrost) 26 de marzo de 2019

En ese tweet podemos ver las respuestas de muchos usuarios que alimentan esta broma (publicando capturas falsas con los cambios de apariencia) y también algunos usuarios quejándose que por culpa de este tweet les bloquearon la cuenta.

She read a tweet saying if you put your birthday as 2007 your Twitter will be colorful 💀😭😭😭 pic.twitter.com/xOW9kPfC3T — STAY HIGH (@stay420_high) 27 de marzo de 2019

Si, por algún casual, has caído en esta trampa y has cambiado tu fecha de nacimiento al año 2007, Twitter dice que simplemente tendrás que seguir las instrucciones que te han enviado al correo (tras realizar el cambio) para así poder activar de nuevo la cuenta.