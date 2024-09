'No trabajamos gratis. El conocimiento se paga': el mensaje viral de un cartel en una tienda de informática

Que levante la mano quien no lo haya hecho: vas a una tienda cualquiera, investigas y merodeas lo que te interesa, llegando a probártelo y a preguntar dudas, pero no te lo compras. Un tiempo después, acabas comprándolo en otro sitio o incluso en internet. Tocar el producto, resolver las dudas y en el caso de la tecnología, llevar a cabo una configuración inicial tiene un coste.

Pero desgraciadamente, no siempre le damos el valor que merece: tiramos de ese amigo al que le gusta la tecnología o hasta le echamos un poquito de cara y nos acercamos a la tienda de confianza a resolver una duda rápida. Que dicho sea de paso, es rápida porque quien responde sabe de lo que habla. El problema está cuando ese asesoramiento no va de la mano de pasar por caja.

'Se informa de que no trabajamos gratis'

El clásico 'una preguntita rápida' o 'me puedes ayudar con esto' es habitual, pero claro, a lo largo de la jornada y del mes suponen muchas horas de asesoramiento y ayuda no remunerada que pasa factura. Así que en una tienda de informática han decidido ponerse serios con esta cuestión, como puede verse en esta publicación viral de X/Twitter que ya supera los 20.000 me gustas.

Más rápido y sencillo que decir que no personalmente, ha puesto un cartel en el escaparate de su tienda de informática especificando que 'para cualquier consulta sobre funcionamiento de dispositivos, instalación de aplicaciones, etc. Se cobrará un mínimo de 20 euros'.

Resuelve con una frase tan lapidaria como cierta: '...esto es un negocio para ganar dinero, el conocimiento se paga. Si no está conforme, entre en Google y consulte ahí todas sus dudas'.

Porque sí, internet es una fuente inagotable de conocimiento, el problema está en saber qué buscar, dónde, qué funciona y qué no y cómo aplicarlo, algo que no vale para todo el mundo. Sin ir más lejos, servidora ha pasado horas y horas aprendiendo, experimentando y metiendo la pata. Pero si quieres ir a tiro fijo y tener ciertas garantías, toca acudir a personal especializado y solicitar sus servicios remunerados.





Portada | Foto de Josh Withers en Unsplash

Vía | El Confidencial

