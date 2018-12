Las notas de voz llegan a Instagram para cerrar el círculo millenial

Una de las características más típicas de los millenials, cuando la conversión hacia el texto en conversaciones parecía total, son las notas de voz. Cada vez (desde hace ya unos años) es más común ver a **un o una joven hablándole y escuchando al smartphone como si de un walkie-talkie se tratara. Es una función tan usada en WhatsApp o Telegram que incluso ha recibido novedades específicas como el "candadito" para no tener que pulsar de forma permanente.

A Instagram, que es la red social por excelencia entre los jóvenes, y entre cuyo set de características se encuentra todo lo relacionado con la cultura de lo efímero y lo moderno, como las Stories o el vídeo en vertical de Instagram TV, le faltaban las notas de voz, y la compañía acaba de anunciar que llegarán a Instagram Direct.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO — Instagram (@instagram) 10 de diciembre de 2018

Notas de voz en Instagram, pero solo en privado

No se trata, por tanto, de que ahora los usuarios puedan enviar notas de voz en el Feed como publicaciones o comentarios, sino que todo queda enfocado en el ámbito privado de la aplicación, que recientemente recibió la función de ver qué usuarios se encontraban activos. Así, aunque potencialmente tendrá una ratio de uso muy grande entre jóvenes, la buena noticia es que para quien no soporta las notas de voz, Instagram no experimentará una disrupción.

Y no es una cuestión menor, ya que las notas de voz no siempre son cómodas o convenientes, pues en muchos casos llegan a demandar una atención constante e intrusiva durante el momento que duran los audios. A la espera del próximo paso en notas, que puede ser la transcripción con aprendizaje automático, que la parte más importante de la aplicación no contenga las notas es reseñable. A Twitter se le ha criticado por la inclusión de algo así, aunque como medida de accesibilidad tiene su parte buena.

Sometimes you just want to talk, without being on camera. We’re launching audio-only broadcasting, so your followers can hear, but not see you.



Rolling out now for iOS. pic.twitter.com/tBsm37NcdH — Twitter (@Twitter) 7 de septiembre de 2018

Pese a no ser el servicio de mensajería instantánea más importante de Facebook, cuyo podio ocupan por encima WhatsApp y Facebook Messenger, la compañía nunca ha dejado de intentar hacer Instagram Direct una herramienta completa de mensajería que funcione más allá de algún mensaje puntual. Con actores tan establecidos no es fácil lograrlo. La cara triste de quien ha consguido engagement en ese sentido es la de Instagram, frente a la triste de una Twitter que nunca logró posicionar a los Mensajes Directos como una opción fuerte.