Instagram está más cerca de convertirse en otro WhatsApp, así lucen sus notas de voz

Llevamos ya varios meses oyendo hablar de la llegada de los mensajes de voz a Instagram, una función que apareció en su código en marzo, pero que de momento todavía no ha llegado a ser implementada en la aplicación. Y ahora, el ex-director de redes sociales de The Next Web, Matt Navarra, ha desvelado en su cuenta de Twitter el que dice que es el aspecto de la interfaz de Instagram con las notas de voz una vez sean desveladas.

La captura nos muestra el aspecto y las opciones que tendrán los mensajes directos de Instagram, y en ellos podemos ver que hay una opción para enviar notas de voz. Tal y como se adivina en el texto que acompaña la captura, estas notas funcionarían de un modo muy parecido a las de WhatsApp teniendo que mantener pulsado el botón para grabar, aunque también pone que se puede hacer elevando el móvil.

En la captura también vemos otros elementos que aún no están en los mensajes privados, como el envío de GIFs, lo que parecen ser máscaras faciales de realidad aumentada, y una opción de texto que no está claro si es la convencional. Actualmente, los únicos dos iconos que hay en los chats de Instagram son los de enviar imagen o poner un corazón.

Navarra es un viejo conocido del mundo de las filtraciones de características que todavía no son oficiales. Sin embargo, en su filtración no ha mencionado ninguna fuente, por lo que no podemos tomar su imagen como una prueba irrefutable de lo que está por venir. Aun así, llevamos tiempo oyendo hablar de estas notas de voz, por lo que tendría sentido que sea real, aunque de aquí a que sea presentada la característica podríamos ver cambios en su aspecto.

Facebook sigue clonando las funciones de sus apps

En cualquier caso, de confirmarse en un futuro que Facebook va a lanzar todas estas características en los mensajes privados de Instagram volvería a repetir una jugada que no todo el mundo entiende, la de hacer que sus aplicaciones pierdan personalidad a base de clonar las características de otras que también pertenecen a la empresa.

Posiblemente si deciden hacerlo es porque les ha funcionado en situaciones como las historias que no sólo están en Instagram, sino también en Facebook y WhatsApp. Todos sabemos que Facebook se basa mucho en los datos internos que va obteniendo de los usuarios para lanzar sus nuevas funciones, por lo que de acabar dando este paso será porque están seguros de él.

En cualquier caso, seguimos sin saber si estas capturas son de algún tipo de prueba interna que se está realizando ni cuándo veremos llegar la característica finalmente. Habrá que esperar por lo tanto a que Instagram se pronuncie de alguna manera.

Vía | Matt Navarra

En Genbeta | Instagram quiere ser tu teléfono: el código de la app lo revela