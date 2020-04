Las nuevas normas de Twitter España permitirán eliminar tuits que contraríen las recomendaciones de las autoridades sanitarias

En pleno debate en España sobre el papel de los 'bulos' y 'fake news' en la percepción social de la crisis del coronavirus, y sobre el modo en que redes sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad deben afrontar este fenómeno, Twitter ha decidido "mantener a la gente segura" poniendo coto a ciertas publicaciones.

Así, y recurriendo a un hilo en su propia red social, han anunciado a los usuarios la "ampliación" de sus normas, y el aviso de que solicitarán la eliminación de los tuits que incurran en algunos de los siguientes casos:

Lo extraño del anuncio es que, aunque posteriormente en el mismo hilo se citan datos referidos al control de los 'bulos' en todo el mundo ("hemos eliminado en todo el mundo más de 2.200 Tweets que contienen contenido engañoso y potencialmente dañino de Twitter [...] nuestros sistemas automatizados han desafiado a más de 3,4 millones de cuentas"), esta actualización de las reglas parece limitarse únicamente a España, puesto que @Twitter no ha anunciado nada al respecto.

Por otro lado, a juzgar por los primeros comentarios realizados en la propia red social, esta medida de Twitter España ha sido recibida con polémica entre los usuarios, que han querido recordar a los responsables de la red que, con esas normas, los tuits 'eliminables' de hoy pueden dejar de serlo mañana y viceversa, y que las primeras cuentas a las que podrían pedir el borrado de tuits sería a las del propio gobierno español:

No hay tests, no sabemos ni cuantos ni quienes son asintomáticos y los "expertos" nos recomiendan no usar mascarillas. Vais a eliminar este twit? o les hacemos caso con el riesgo de contagiarnos y contagiar a los demás? pic.twitter.com/SbFGVufJCn