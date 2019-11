Si quieres cambiar de nombre de usuario en Twitter, puede que estés de suerte: van a eliminar cuentas sin uso

Uno de los elementos más frustrantes para muchos usuarios de Twitter es el no poder elegir el nombre de usuario que desearían. Es perfectamente normal y comprensible que cuando "llegas tarde" a una red social que la cuenta que te gustaría tener ya esté seleccionada por parte de otro usuario.

Sin embargo, menos sentido tiene que tras años y años de inactividad y sin tuitear, algunas cuentas se hayan quedado huérfanas y no se ofrezcan a usuarios deseosos de desempolvarlas. Nunca ha habido una vía por la que solicitar un cambio de usuario por otro inactivo, y sigue sin haberlo, pero Twitter está enviando unos mails que dan esperanzas: las cuentas inactivas serán eliminadas si no se inicia sesión en ellas antes de una fecha determinada.

Que Twitter está enviando mails donde pide iniciar sesión y aceptar los actuales Términos y las Políticas de Privacidad y Uso de Cookies es una realidad, como vemos en el tuit insertado a continuación. Además, en su web explican que "para mantener tu cuenta activa, te asegures de iniciar sesión y tuitear al menos cada seis meses". De lo contrario, "las cuentas pueden ser eliminadas permanentemente".

Twitter is warning dormant account owners to log back in, or risk losing their account @-name pic.twitter.com/Xz9ykIDqid