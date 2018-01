Se acabó comentar negativamente en Google Maps sobre empresas en las que se trabajó

Los comentarios negativos en Google Maps son un verdadero problema para muchas empresas. Dan una mala imagen del negocio, pueden desincentivar a potenciales clientes y, en ocasiones, no son un reflejo fiel de su realidad empresarial. Provienen de competidores con pocos escrúpulos, de clientes vengativos o de empleados —antiguos o actuales— descontentos. Una situación, esta última, a la que Google quiere enfrentarse.

En la sección dedicada a contenido prohibido y restringido de la política de contenido aportado por los usuarios, los mapas de Google abordan ahora las contribuciones relacionadas con una experiencia laboral anterior como un "conflicto de intereses". Ese contenido, desde la aplicación de la pauta, no se permite como ya no se permitían las opiniones negativas sobre empleados actuales según Gizmodo Australia.

El contenido que aportan los usuarios de Maps es más útil cuando es sincero e imparcial. No se permite hacer lo siguiente: Publicar una reseña de tu propia empresa.

Publicar contenido negativo sobre una experiencia de empleo antigua o actual.

Publicar contenido negativo sobre la competencia para manipular su valoración.

Mayor protección de la reputación digital

Esta cambio relativamente menor dentro de la gran estructura de políticas de Google Maps resulta de gran impacto para numerosos negocios, sobre todo para los más pequeños. Las pequeñas y medianas empresas son las que más complicación encuentran a la hora de lidiar con esta clase de opiniones deliberadamente malintencionadas que pueden determinar de una forma mayoritaria su reputación digital.

En países como Estados Unidos existen leyes que prohíben a las compañías amenazar con demandas para atajar las revisiones negativas y otros sitios centrados en las recomendaciones, como Yelp, poseen políticas propias que protegen expresamente el derecho a opinar negativamente sobre un negocio.

Los mayores beneficiados de este cambio serán los pequeños negocios, los más expuestos a las opiniones negativas malintencionadas

Sin embargo, los extrabajadores no son un cliente típico, por ello Google ha considerado que su contenido entra en un conflicto de intereses. Aunque la política de los mapas del gigante buscador no entran a valorar la validez de los comentarios positivos de un antiguo empleado. Google Maps no parece ser el mejor lugar para averiguar cuál ha sido el trato de las empresas a sus empleados o qué opinan estos de sus anteriores empleos.

