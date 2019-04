A Spotify le llueven las críticas en redes sociales por hablar de “presupuesto”

Spotify es una plataforma que muchas veces levanta tantas pasiones como odios. Es un servicio que ha conseguido cambiar el mercado de la música, y eso tiene sus consecuencias (tanto positivas como negativas).

Cada vez se venden menos discos, y las plataformas de música en streaming tienen gran parte de responsabilidad en este asunto. Hace unos meses, nuestros compañeros de Xataka hablaron con varios músicos para saber cuánto ganaban vía Spotify, y las cifras nos dejaron bastante fríos: 50€ al año por una canción que acumula 20 millones de reproducciones.

“No creáis nada, sólo distribuís”

Es por eso que muchas de las críticas van dirigidas en este sentido. Las plataformas de streaming nos permiten llevar nuestro trabajo a todo el mundo con un par de clicks, pero será difícil invertir a la hora de grabar discos si se sabe que el retorno económico (en muchos casos) será nulo.

Spotify parece que tiene que ir con pies de plomo cuando habla de ingresos o dinero, ya que muchos usuarios estarán esperando en las redes sociales para criticarles. Y eso es lo que precisamente está sucediendo estos días.

What’s a budget anyway? — Spotify (@Spotify) March 22, 2019

Para celebrar su nueva alianza con Hulu, Spotify publicó un tweet en el que hablaban de “presupuestos”. Varios usuarios contestaron duramente a este tweet, especialmente un compositor: David C Lowery:

Try living on $0.0038 a stream and then get back to me. https://t.co/bUVtICBfQ1 — David C Lowery (@davidclowery) April 4, 2019

Como vemos, Lowery critica a Spotify la ridícula cantidad de dinero que cobran de media los artistas por cada reproducción (0,0038 dólares). Por si fuera poco, compara esta minúscula cifra con la cantidad de dinero que la compañía se ha gastado en sus nuevas oficinas en Nueva York:

I don't know.. what is a budget? pic.twitter.com/UG1RH6iOnp — David C Lowery (@davidclowery) April 4, 2019

No es el único usuario que ha criticado duramente el tweet de Spotify. Algunos recurrieron a memes para criticar a Spotify, recordándoles incluso su sonado enfrentamiento con Apple.

pic.twitter.com/vAKCFtRHHA — Son of the Sheppard (@Snufalgus) April 3, 2019

Otros dejan de lado los memes y son más tajantes, asegurando que tienen que “pagar un precio justo a los artistas. Sólo os encargáis de la distribución, no creáis nada”. Algunos van incluso más lejos, deseándole la bancarrota a la compañía:

You’re stupid if your wishing for their bankruptcy. Because then shitty music with no streams will have less exposure and less chance to make money. Also less competitors then so more easy to lower per stream payout to artists by those left. — Antonio (@AntonioMonteno) April 4, 2019

Lo que queda claro es que Spotify debe tener mucho cuidado a la hora de hablar de dinero en las redes sociales, ya que existe una gran comunidad de usuarios que están esperando con el hacha afilada.