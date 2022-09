Un streamer ha desvelado lo que gana en Twitch: en un "mes malo" se ha acercado a lo que gana Ibai de media

Twitch se ha convertido en una plataforma de referencia tanto para el entretenimiento como para la información, haciendo que los diferentes creadores de contenido puedan llegar a ganarse la vida con ella. Tras la filtración de las ganancias de grandes streamers españoles, ya todos teníamos en mente a cuánto alcanzan estas ganancias. Pero ahora el streamer Mizkif ha hecho públicos estos datos, en un mes que categoriza como "de los más flojos".

A la hora de ganar dinero en Twitch, el principal sustento es la suscripción, ya sea a través de un pago ordinario o con el Prime de Amazon. Si bien, aquí entran los contratos que tienen los creadores de contenido con la propia Amazon, siendo uno de los más altos en el que el creador se lleva un 70% de las suscripciones.

En este caso, el conocido streamer Mizkif ha hecho públicos sus ingresos brutos a lo largo del mes de julio, donde se incluyen suscripciones y también los pagos por anuncios publicitarios. Si bien, durante este mes asegura que ha obtenido menos de lo esperado al poder streamer "solo" 75 horas, cuando su costumbre es hacer muchas más horas de directo de manera mensual.

Popular Just Chatting / IRL streamer Mizkif revealed that he made almost $106,755 from Twitch alone in July, which he considers a "very low" month on the platform.



