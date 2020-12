The Elder Scrolls Twitter: Bethesda ha creado un juego estilo 'elige tu propia aventura' dentro de la red social

Desde que Twitter es Twitter hemos visto todo tipo de usos creativos de la red social, los juegos han sido uno de ellos desde hace bastante tiempo, y los de la onda "elige tu propia aventura" se han prestado más de una vez para ello.

Sin embargo, lo que no pasa todos los días es que la gente de Bethesda, el estudio detrás de una de las sagas RPG más famosa en el mundo de los videojuegos, nos regale una pequeña aventura de texto dentro de la red social. Si eres fan de The Elder Scrolls quizás te interese echarle un vistazo.

Before you stands Markarth, the City of Stone, with its bustling streets dotted by scenic waterfalls. You're looking for adventure, which is never far away in the Reach.



You overhear the words 'Briar Rock Ruins' & 'danger' in a nearby conversation. Perfect! Time to head out.⬇️ pic.twitter.com/YaKGRruoc9