TikTok intenta impedir que siga haciéndose viral un vídeo en el que se ve a un chico suicidándose

Hace unos días, concretamente el lunes 31 de agosto, un hombre de Mississippi se suicidó disparándose con un rifle y lo retransmitió todo en directo mediante su cuenta de Facebook.

Aparentemente, el fallecido es Ronnie McNutt, un chico de 33 años. En los últimos días, el vídeo en el que se ve a McNutt suicidándose se está compartiendo una y otra vez en TikTok, al mismo tiempo que la plataforma trata de impedirlo.

"Si ves a un chico de barba y con gafas, pasa al siguiente vídeo"

Muchos usuarios de TikTok se están encontrando con este terrible vídeo al abrir la aplicación, en el apartado "Para Ti". El vídeo comienza de una manera bastante inocua, en el que se ve a un hombre de barba gris sentado frente a su escritorio.

Eso significa que si abres TikTok y ves a un chico barbudo, con gafas y sentado frente a su escritorio, quizás sea bueno para tu salud mental evitar seguir reproduciendo ese clip.

En declaraciones a Mashable, un portavoz de TikTok ha asegurado que están trabajando para eliminar todos los clips relacionados de la plataforma, además de banear a todas aquellas cuentas que lo estén compartiendo.

"Nuestros sistemas han detectado y marcado automáticamente estos clips por violar nuestras políticas contra el contenido que muestra, alaba, glorifica o promueve el suicidio. "Estamos prohibiendo las cuentas que intentan subir clips repetidamente, y apreciamos a los miembros de nuestra comunidad que han informado sobre el contenido y advertido a otros de que no vean, se comprometan o compartan esos vídeos en ninguna plataforma por respeto a la persona y a su familia".

TikTok afirma que banearán a todos los que compartan el vídeo

Alexis Tangman declara en su perfil de Twitter que era amigo del fallecido, y confirma que McNutt se suicidó disparándose con un rifle durante un directo en Facebook (que estaban presenciando, junto a él, otras 200 personas). Tangman pide que evites ver el vídeo y lo reportes:

IMMINENT TRAUMA/PTSD WARNING:



My friend Ronnie McNutt committed suicide via hunting rifle on a FB livestream in front of myself and 200 others. The video is now making its rounds on @tiktok_us.



If you see a video of a bearded man at a desk on TikTok, CLICK AWAY AND REPORT IT. — Alexis Tangman (@AlexisTangmanVA) September 7, 2020

En otra cadena de Tweets, Tangman critica a todas las personas que están compartiendo el vídeo en el que aparece su amigo suicidándose. Afirma que "nadie necesita verlo" y pide que "si has descargado el vídeo, lo elimines".