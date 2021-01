'Toxicidad fuera, mala vibra fuera' es el himno musical de Ibai que Internet necesitaba para 2021

Si preguntas qué caracteriza a Internet en estos últimos años, mucha gente pondrá la toxicidad en redes sociales como lo más alto. Tristemente, nos hemos acostumbrado a que, con temáticas van mucho más allá de polémicas como la política, haya conflicto constante, hasta por lo más insignificante.

Cansado de todo eso, durante uno de sus streams en Twitch, Ibai pronunció una frase mágica "Toxicidad fuera, mala vibra fuera". Cansado de que le hablen de estadísticas y de cómo afecta eso y de tener a personajes públicos como Neymar en su canal, el streamer vasco quiso zanjar la polémica explicando que él lo que quiere es disfrutar de lo que hace, "estar con su gente, viendo a Óscar cocinar salmón" y "jugar al Among Us".

Añadió que el "tema de las estadísticas ya le está causando toxicidad", y que no le importan los números hasta cierto punto, como si es TOP-500 en Twitch, siempre que eso siga implicando poder vivir bien junto a sus compañeros en la casa, así como ayudar a su familia.

Estas palabras, junto a otras como "me llamas gordo, te doy la mano", "no te hago gracia, te doy la mano", fueron recopiladas por Lucas Requena, un artista que hizo una canción llamada 'El cuarteto de Ibai'. Fue un gran éxito y ahora la han mejorado con la ayuda instrumental de OrtoPilot y del propio Ibai, que ahora sí la ha cantado.

Por qué 'El cuarteto de Ibai' es una canción necesaria para el Internet actual

Ibai es un persona con una gran influencia en el Internet hispano actual, al menos en una franja demográfica concreta. En ese contexto del que hablábamos, que una persona con tanto público hable de esa manera sobre la toxicidad y sobre cómo responder a ataques personales de forma pacífica y hasta pasiva es una noticia buenísima. Dar la mano si te llaman gordo o calvo puede ser una versión moderna del "dar la otra mejilla" de Jesucristo (que no significa que se aprovechen de ti).

Como el streamer explica, la toxicidad es algo presente no solo en las relaciones personales entre personajes de Internet, sino que está dentro de nosotros a nivel interno cuando nos obsesionamos con los números. No es algo trivial, porque actualmente hay obsesión con el número de likes, visualizaciones o seguidores. Y obsesiona incluso a gente que ha llegado a lo más alto y no necesita más para vivir. Es una vorágine destructiva que va desde quien tiene 10 seguidores hasta los que tienen millones y se ganan muy bien la vida con ello.

Otro punto muy interesante es cómo, con cierta sorna, Ibai destaca el trabajo de AuronPlay, un "rival" en la plataforma. Eso que mucha gente sigue sin considerar trabajo, Ibai lo destaca que:

"Auronplay es el número 1 en Twitch. No hay nadie que mueva tanta gente como él. Se pone con esos pelos que tiene. Es que encima mirad cómo va peinado. Que da asco, se pone sentado, medio dormido. Y tiene cien mil personas hablando de un árbol. Eso no lo hace nadie."

Como decíamos, hay ciertos ataques de broma a Auron, como el peinado que tiene. Sin embargo, lo que al menos yo extraigo del mensaje es valorar que AuronPlay sea capaz de comunicar y entretener tan bien que incluso si habla de árboles, tiene a 100.000 personas atentas a lo que dice en una sesión aleatoria de Twitch. Creo que es algo que explica el valor que tiene una actividad así en 2021, para quien aún no lo entienda.

Por último, Ibai lanza otro mensaje sobre que lo que le gusta es disfrutar de cosas tan triviales como "estar con su gente viendo a Óscar cocinar salmón" o "dormir tranquilo con mi perro". Partes del día y hechos cotidianos que se alejan de lo que se suele hablar en Twitch o YouTube y que en muchos casos no se valoran en su justa medida. Buen rollo necesario, en definitiva.