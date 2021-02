Twitter afirma que Trump no volverá a la plataforma, aunque se vuelva a presentar en 2024

Una de las grandes noticias en lo que va de año en cuanto a redes sociales ha sido, junto a la irrupción de Clubhouse, la expulsión de Donald Trump de Twitter tras los eventos del asalto al Capitolio. A diferencia de lo que la compañía venía haciendo con sus publicaciones, ocultarlas e indicar que podían contener contenido falso o engañoso, finalmente optaron por impedir que volviera a tuitear.

Ahora, mientras el expresidente se enfrenta a un segundo impeachment, Ned Segal, director financiero de Twitter ha afirmado que "cuando se te elimina de la plataforma, se te elimina de la plataforma, tanto si eres un comentarista, un director financiero o eres un antiguo o actual funcionario público". El ejecutivo de Twitter zanjaba así la duda de qué pasaría si Trump vuelve a postularse como candidato en las presidenciales de 2024.

"The way our policies work, when you're removed from the platform, you're removed from the platform whether you're a commentator, you're a CFO or you are a former or current public official," says $TWTR CFO @nedsegal on if President Trump's account could be restored. pic.twitter.com/ZZxascb9Rz