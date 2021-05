Twitter Blue no es como WhatsApp Pink o Blue: es legítimo y la compañía ya está confirmando algunas de sus funciones

Hace unos días hablábamos de Twitter Blue, una posible suscripción mensual de 2,99 dólares en Twitter, algo que era novedad, porque esta red social nunca ha cobrado por nada, excepto a usuarios y marcas que quisieran mostrar publicidad.

Sin embargo, ahora su existencia se ha confirmado gracias a la aparición de "Twitter Blue" en la App Store de iOS, en la sección dedicadas a compras dentro de la aplicación. Con ello, Jane Manchun Wong, la misma investigadora que ya encontró pistas de su existencia en el código, ha podido conocer más funciones. Esto lo diferencia de aplicaciones fraudulentas con las que no hay que confundirlo, como WhatsApp Pink.

Las funciones extra que traerá Twitter Blue, según lo visto en la App Store y en las inspecciones anteriores, son las ya mencionadas colecciones para guardar tuits en carpetas, como los favoritos o marcadores del navegador o los guardados de Instagram, y el botón de deshacer.

Sí, deshacer, nada de editar tuits por el momento. Esto significa que un tuit mal escrito tendría que eliminarse en la práctica, durante el tiempo que permita deshacer el envío la red social.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store



For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅



Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons



Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE