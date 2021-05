"Twitter Blue": la red social quiere que pagues 2.99 USD al mes por deshacer tuits y guardar colecciones

Famosa por sus constantes descubrimientos sobre las últimas novedades en las que trabajan los ingenieros de algunas de las aplicaciones y redes más populares, Jane Manchun Wong ya ha filtrado sus más recientes hallazgos en el código de Twitter: el nuevo modelo de suscripción premium del que se viene hablando hace tiempo.

Esto es completamente distinto al envío de propinas entre usuarios, una función limitada por ahora a un selecto grupo, para que los usuarios apoyen a sus tuiteros favoritos. "Twitter Blue", en cambio, sería una suscripción mensual de 2.99 dólares estadounidenses (de momento) que incluiría funciones extra exclusivas.

Jane había filtrado ya la función de deshacer el envío de un tuit, una que permite eliminar rápidamente un tuit justo después de hacer click en publicar, similar a cómo podemos anular el envío de un mail en servicios como Gmail si nos arrepentimos o nos damos cuenta de un error en pocos segundos, 30 segundos en el caso de Twitter.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr